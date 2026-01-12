Un piloto recorre el mundo en busca de las mejores maquetas de aviones y encuentra este tesoro en Alicante

Imagina que volar sea parte de tu trabajo, pero también de tu pasión a escalas muy diferentes. Cuando no está en cabina, este piloto dedica su tiempo a buscar maquetas de aviones allá a donde va. Un hobby que, como todo aficionado sabe, se basa en la minuciosidad, la técnica, la paciencia y el amor por los pequeños grandes detalles: los más realistas, los que cuentan. Las maquetas son, también, objetos didácticos y de aprendizaje para aquellos que no tienen tan fácil como este piloto estar frente a distintos modelos de aviación y hallar las más exactas es cuestión, sobre todo, de nicho.

Fuera de las grandes superficies y más allá de internet, la maqueta de una Tamiya 1/72 F-16CJ, un modelo bien conocido entre aficionados por su nivel de detalle y fidelidad, supuso para este piloto un hallazgo digna de post en pleno centro de la ciudad de Alicante.

Más allá de las compras online y el turismo

Para quien pilota aviones reales, no es un gesto menor elegir qué reproducir a escala. El piloto Max Lacobara puso el foco en Mecamodel, establecimiento que desde hace años ilumina los ojos de pequeños y mayores ya solo con el escaparate que luce en Arquitecto Morell, que también ha sabido adaptarse al mercado online. Señala el piloto, que ha mostrado a través de sus redes sociales tesoros adquiridos en locales alrededor del mundo y la mítica tienda de Alicante no le ha pasado desapercibida, "very nice staff", señala sobre el trato en esta tienda física que también cuenta con catálogo online.

El World Model Expo (WME) 2028 en Madrid

La historia funciona casi como una postal inesperada: Alicante no solo es playa y gastronomía. También es refugio para comunidades muy específicas, como la del modelismo, que sobreviven gracias a espacios pequeños y especializados. Sobre estas aficiones y en el marco del Freak Wars, se celebrará en Madrid la World Model Expo (WME); nombrado como "el evento especializado más prestigioso del mundo". Celebrada cada tres años, reúne a miles de artistas, creadores, marcas y aficionados a las maquetas. Tras otras ediciones en ciudades como Eindhoven, Stresa y Chicago, los fanáticos de las miniaturas de la provincia estarán a un tren de distancia de ver a los mejores el próximo verano de 2028. Hasta entonces y por ahora, en Alicante ya tienen un rincón donde disfrutar como niños.