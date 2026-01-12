Más público y más ventas en Navidad en Alicante: el comercio local crece con las campañas en los barrios

Las jornadas de promoción comercial organizadas por el Ayuntamiento de Alicante en los barrios durante la campaña de Navidad han tenido, según el consistorio, un impacto positivo en el comercio local, los mercados y mercadillos. La afluencia de público ha aumentado un 10 % respecto al año anterior y el sector estima un incremento del 5 % en las ventas.

El Ayuntamiento señala que estas acciones se enmarcan en un plan anual de apoyo a las zonas comerciales y los barrios que, en los últimos años, se ha consolidado con el objetivo de atraer público y contribuir al crecimiento de las ventas. En Navidad, además, se ha realizado una inversión en la ciudad con la iluminación y la apuesta por el Belén Gigante y las actividades programadas.

Estas iniciativas forman parte del plan de promoción comercial que se ejecuta a través de un contrato municipal de cerca de 400.000 euros, dentro de una estrategia de respaldo al sector con campañas y eventos durante todo el año. El consistorio avanza que próximamente se desarrollarán las campañas del Día de los Enamorados y del Día del Padre.

La concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, destaca que “en total más de 5.000 personas han participado en la acciones, dinamizaciones y actividades organizadas en Navidad, logrando así atraer más público y fomentar el consumo con un incremento también según el sector de sus ventas en esta importante campaña”. También señala que el éxito de estas iniciativas se debe “a la implicación de todas las asociaciones de comerciantes de Alicante que se vuelcan en organizar estas ediciones especiales de Navidad en los barrios con una veintena de jornadas”.

Por último, López valora “la alta participación ciudadana” y destaca que “con las dinamizaciones comerciales conseguimos apoyar, respaldar y fortalecer a nuestro comercio de proximidad, son muy necesarias, los ciudadanos nos las demandan y el sector comercial se ve beneficiado ya que dinamizan los barrios por ello el compromiso es seguir realizándolas”.