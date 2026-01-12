Estas son las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante

La circulación en la provincia de Alicante arranca la jornada con 56 incidencias repartidas en 21 carreteras, según la DGT y con última actualización a las 10:07 de hoy.

Las vías con más problemas esta mañana

Las carreteras que más avisos concentran en estos momentos son:

A-7 (11 incidencias)

AP-7 (10)

A-70 (7)

N-332 (6)

N-340 (3)

Retenciones: puntos calientes en la costa y el área de Alicante

Entre las incidencias que más pueden complicar los tiempos de viaje destacan las retenciones:

A-70 (Fontcalent) : aparece señalada con congestión y circulación irregular en dos tramos, en ambos sentidos (uno hacia Valencia y otro hacia Alicante).

: aparece señalada con en dos tramos, en (uno hacia Valencia y otro hacia Alicante). N-332 (Torrevieja) : aviso de retención/congestión entre los km 54 y 57,75 , en ambos sentidos .

: aviso de entre los , en . AP-7 (Almoradí–Rojales): retención vinculada a obras con circulación irregular en el tramo indicado por la DGT.

Obras: cortes de carril y tráfico alternado

Las obras se concentran especialmente en autopista y en algunos tramos de carretera secundaria:

AP-7

Almoradí–Rojales : trabajos con carril izquierdo cerrado (y aviso adicional de retención asociada).

: trabajos con (y aviso adicional de retención asociada). Pilar de la Horadada (túnel) hacia Torre de la Horadada: obras con carril izquierdo cerrado .

hacia Torre de la Horadada: obras con . A-7

Pla de Sant Josep : mantenimiento con carril derecho cerrado (hacia Valencia).

: mantenimiento con (hacia Valencia). Otros avisos de trabajos en tramos como Tibi o Moralet , con cierres parciales y limitaciones.

o , con cierres parciales y limitaciones. CV-720 (Parcent – Llosa de Camacho): obras con un solo carril y tráfico alternado (en ambos sentidos, según el tramo).

Accidentes y obstáculos: avisos a vigilar

Además de la congestión y las obras, el listado incluye varios avisos por accidente u obstáculo fijo (algunos con afectación puntual por kilómetro):

N-340 (Bonanza/Raiguero de…) : obstáculo fijo por accidente .

: obstáculo fijo . N-332a (Finestrat) : obstáculo fijo por accidente .

: obstáculo fijo . N-332 (L’Alfàs del Pi) : obstáculo fijo por accidente .

: obstáculo fijo . A-70 (Fontcalent / Alicante): varios avisos, incluyendo accidente y puntos con circulación irregular.

Recomendaciones rápidas si vas a salir ahora