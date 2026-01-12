Estas son las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante
La circulación arranca la jornada con problemas repartidos en 21 carreteras
La circulación en la provincia de Alicante arranca la jornada con 56 incidencias repartidas en 21 carreteras, según la DGT y con última actualización a las 10:07 de hoy.
Las vías con más problemas esta mañana
Las carreteras que más avisos concentran en estos momentos son:
- A-7 (11 incidencias)
- AP-7 (10)
- A-70 (7)
- N-332 (6)
- N-340 (3)
Retenciones: puntos calientes en la costa y el área de Alicante
Entre las incidencias que más pueden complicar los tiempos de viaje destacan las retenciones:
- A-70 (Fontcalent): aparece señalada con congestión y circulación irregular en dos tramos, en ambos sentidos (uno hacia Valencia y otro hacia Alicante).
- N-332 (Torrevieja): aviso de retención/congestión entre los km 54 y 57,75, en ambos sentidos.
- AP-7 (Almoradí–Rojales): retención vinculada a obras con circulación irregular en el tramo indicado por la DGT.
Obras: cortes de carril y tráfico alternado
Las obras se concentran especialmente en autopista y en algunos tramos de carretera secundaria:
- AP-7
- Almoradí–Rojales: trabajos con carril izquierdo cerrado (y aviso adicional de retención asociada).
- Pilar de la Horadada (túnel) hacia Torre de la Horadada: obras con carril izquierdo cerrado.
- A-7
- Pla de Sant Josep: mantenimiento con carril derecho cerrado (hacia Valencia).
- Otros avisos de trabajos en tramos como Tibi o Moralet, con cierres parciales y limitaciones.
- CV-720 (Parcent – Llosa de Camacho): obras con un solo carril y tráfico alternado (en ambos sentidos, según el tramo).
Accidentes y obstáculos: avisos a vigilar
Además de la congestión y las obras, el listado incluye varios avisos por accidente u obstáculo fijo (algunos con afectación puntual por kilómetro):
- N-340 (Bonanza/Raiguero de…): obstáculo fijo por accidente.
- N-332a (Finestrat): obstáculo fijo por accidente.
- N-332 (L’Alfàs del Pi): obstáculo fijo por accidente.
- A-70 (Fontcalent / Alicante): varios avisos, incluyendo accidente y puntos con circulación irregular.
Recomendaciones rápidas si vas a salir ahora
- Si te mueves por el entorno de Alicante–Fontcalent, cuenta con posibles demoras en A-70 y consulta una ruta alternativa antes de entrar al nudo.
- En la N-332 (Torrevieja), la congestión en ambos sentidos puede penalizar accesos y salidas: mejor planificar con margen.
- En AP-7, revisa avisos de obras (cierres de carril) si circulas por la Vega Baja.
