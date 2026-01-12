Susto en el barrio Santa Cruz en Alicante

Un aparatoso incidente ha generado alarma este fin de semana en el barrio de Santa Cruz, en Alicante, después de que una maceta de grandes dimensiones, con un cactus sin mantenimiento, se desplomara en plena vía pública. El suceso, ocurrido en una de las zonas más transitadas del barrio histórico, no ha causado heridos, aunque el riesgo para peatones y visitantes fue evidente.

La situación ha sido denunciada públicamente por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, a través de sus redes sociales. En su publicación, Mas señala el abandono que, a su juicio, sufre el barrio. “Un cactus sin mantenimiento se ha desplomado por el abandono de las jardineras. Por suerte no ha habido heridos, pero el riesgo es evidente”, indicó Mas.

Susto en el barrio de Santa Cruz / Lydia Ferrándiz

En el mismo mensaje, el portavoz de Compromis asegura que se trata de un problema conocido desde hace meses y critica la falta de actuación por parte del Ayuntamiento. Rafa Mas indica en la publicación que solo se acuerdan del barrio en fechas señaladas como la Semana Santa, mientras persisten los problemas de mantenimiento y seguridad.

La escena, con restos del cactus esparcidos por la vía pública, ha generado indignación entre quienes presenciaron lo ocurrido y sorpresa entre los visitantes que se encontraban en el entorno en ese momento.