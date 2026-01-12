El tiempo en Alicante hoy: cielos despejados y temperaturas suaves en casi toda la provincia
Los termómetros permanecen estables y la ausencia de precipitaciones será la nota dominante
La provincia de Alicante encara este lunes 12 de enero con una situación meteorológica estable, marcada por cielos despejados y temperaturas suaves en la mayoría de sus localidades. La jornada se presenta propicia para actividades al aire libre si vas bien abrigado, con una atmósfera invernal pero sin precipitaciones ni fenómenos adversos destacados, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Aunque las mínimas siguen siendo frías, especialmente en las zonas del interior, el ascenso térmico diurno permitirá disfrutar de máximas cercanas a los 17 ºC en buena parte del territorio alicantino. No hay avisos meteorológicos activos y se prevé una jornada tranquila desde el punto de vista climático.
El tiempo en Alicante
La capital vive un lunes soleado y sin precipitaciones a lo largo de toda la jornada. En lo térmico, el día se mueve en valores frescos para la costa: mínima de 7 ºC y máxima de 16 ºC.
El tiempo en Elche
En Elche, el pronóstico apunta a una jornada con temperaturas estables. La horquilla térmica se queda contenida, con máxima de 16 ºC y mínima de 6 ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm mantiene el patrón de cielos despejados y sin episodios de lluvia durante el lunes. Las temperaturas se quedan en mínima de 11 ºC y máxima de 16 ºC.
El tiempo en Elda
En el interior, Elda acusa más el frío. La temperatura sube poco durante el día, con máxima de 17 ºC y mínima de 5 ºC. El contexto es de cielos despejados y una jornada de sol invernal.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja también se suma al día soleado. En cuanto a los termómetros, se esperan valores relativamente suaves: mínima de 9 ºC y máxima de 17 ºC.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela, como en el resto de la Vega Baja, el escenario previsto es de cielos despejados y temperaturas contenidas, con mínima de 5 ºC y máxima de 17 ºC. La jornada mantiene un tono estable y soleado.
El tiempo en Alcoy
Alcoy vuelve a ser uno de los puntos donde más se nota el invierno. La previsión deja una mínima de 6 ºC y una máxima de 17 ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia, la previsión mantiene el día marcado por los cielos despejados y la ausencia de precipitaciones. Las temperaturas se mueven en una franja suave para la costa, con mínima de 8 ºC y máxima de 17 ºC.
