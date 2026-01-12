El TRAM busca a 30 personas para trabajar en Alicante

Si quieres trabajar en el TRAM d’Alacant aquí tienes una buena oportunidad. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) presentó el mes pasado ante el Consejo de Administración de la entidad la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente a 2025.

En esta oferta hay un total de 172 plazas, de las cuales 142 pertenecen a Metrovalencia y 30 a TRAM d’Alacant. Esta convocatoria se trasladará al Consell para su pertinente ratificación como requisito previo a su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Trabajar en el TRAM d’Alacant

Los 30 puestos de trabajo para el TRAM d'Alacant que salen ahora son:

1 plaza para médico o médica en Alicante

1 enfermero o enfermera para Alicante

1 regulador o reguladora de Puesto de Mando de Alicante

19 maquinistas de Alicante

6 jefes o jefas de Circulación de Alicante

1 agente de intervención en Alicante

1 encargado o encargada de subestaciones y telemandos en Alicante.

El TRAM a su paso por Alicante / Jose Navarro

Mientras que para Metrovalencia las plazas vacantes son las siguientes:

2 contramaestres de taller en Valencia

4 jefes de equipo de taller

13 oficiales de oficio de taller en Valencia

4 oficiales principales de líneas tranviarias

12 reguladores o reguladoras de Puesto de Mando de València

62 maquinistas de Valencia

13 jefes o jefas de Circulación de Valencia

16 agentes de intervención en Valencia

16 agentes de estaciones en Valencia

En esta convocatoria se reservará un 10 % de los puestos a personas con discapacidad o diversidad funcional en las plazas de agentes de estaciones de València (10 plazas) y de agentes de intervención (7 plazas), por lo que 17 puestos de trabajo previstos en la OEP cumplirán con esta normativa.

A su vez, se contemplarán las medidas y previsiones de adaptación y accesibilidad necesarias para que las personas con diversidad funcional puedan realizar las pruebas que se establezcan en condiciones acordes con su situación y en términos de igualdad con el resto de personas aspirantes.

Otros 68 puestos para conducción e incorporación de nuevos reguladores

Tal y como relata FGV en un comunicado, el pasado año, a mediados de diciembre, Ferrocarrils abrió la convocatoria pública por el sistema de concurso-oposición para la cobertura de 68 puestos de trabajo de los servicios de conducción y circulación en Valencia y Alicante. Esta convocatoria corresponde a las Ofertas de Empleo Público de los años 2023 y 2024 y también comprende la confección de Bolsas de Empleo Temporal.

De las 68 plazas, 32 corresponden a maquinistas Valencia; 17 a maquinistas Alicante; 6 para jefe/a de Circulación de Valencia; 7 para jefe/a de Circulación de Alicante; y 6 para reguladores del Puesto de Mando de Valencia. Las personas que superen el proceso selectivo aquí regulado y no obtengan plaza quedarán integradas en las Bolsas de Empleo Temporal. A su vez, FGV, en colaboración con Labora, abrió el proceso para la contratación de personal para cubrir plazas de regulador de circulación en el Puesto de Mando de València.

Con anterioridad, FGV había abierto también en 2025 la convocatoria pública por el sistema de concurso-oposición para la cobertura de 73 puestos de trabajo de los servicios de atención al cliente en Valencia y Alicante. Esta convocatoria corresponde a las Ofertas de Empleo Público de los años 2020, 2021, 2022 y 2023 y también comprende la confección de Bolsas de Empleo Temporal. De los 73 puestos de trabajo encargados de labores de atención al cliente, 43 corresponden a Metrovalencia y 30 a TRAM d’Alacant.

En 2024 se abrió la convocatoria para la selección de personal fijo para la cobertura de 70 puestos de trabajo en diferentes áreas de mantenimiento en Valencia y Alicante, así como las correspondientes Bolsa de Empleo Temporal. Estos puestos correspondían a las Ofertas de Empleo Público de FGV de los años 2021, 2022 y 2023.