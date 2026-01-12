Expectación con el proyecto para reabrir el parque canino del barrio de Garbinet en Alicante

Una buena noticia. Así valoran vecinos del barrio de Garbinet el proyecto para la reapertura del parque canino ubicado entre las calles Juan de Garay y Bailarín José Espadero, impulsada a principios de diciembre en Junta de Gobierno Local. El parque, que aún no ha sido rehabilitado, se recuperará a través de un proyecto impulsado desde la Concejalía de Parques y Jardines, liderada por Rafael Alemañ (PP), por valor de 296.025,62 euros, impuestos incluidos.

Curiosamente, este parque abrió sus puertas en 2017, durante la etapa del tripartito de izquierdas, pero en febrero de 2020, ya con Luis Barcala como alcalde (en aquel momento gobernaban el PP y Ciudadanos), cerró sus puertas tras las quejas de vecinos al Ayuntamiento por el ruido que ocasionaban los ladridos de los perros.

Así lo justificaron en su momento desde la Concejalía de Protección Animal, que lideraba Julia Llopis, entonces en el PP y ahora diputada autonómica de Vox. Este último mes de diciembre, sin embargo, el Ayuntamiento de Alicante consideró necesarias “una serie de mejoras”, en concreto “la renovación de la zona de juegos existente, la reparación de pavimentaciones, marquesinas, vallado, puertas, demoliciones de elementos existentes deteriorados o innecesarios, instalación de red de riego y plantación de nuevas especies arbustivas”.

Bajo el título “adecuación de la zona verde y zona para mascotas en calle Juan de Garay”, el proyecto queda a la espera de ser iniciado y vecinos consultados por este diario se muestran satisfechos con la idea. Fundamentalmente porque el espacio, actualmente abandonado, acumula suciedad, enseres e incluso material calcinado, además de acoger a personas por la noche que, según algunos vecinos, generan “ruido y problemas”.

Interior del recinto en el que se recuperará el parque canino de Garbinet. / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Jenni García, vecina de la zona, dice que le parece “bien” que habiliten el espacio para perros porque “por la noche hay muchachos haciendo ruido y se escuchan peleas, muchas veces tiene que venir la policía”, afirma. Otra vecina, Teresa Rovira, cree que el parque se debe recuperar, pero “respetando los horarios”. “Antes no se respetaban, por las noches las personas entraban, bebían, metían igualmente a los perros, pese a que la puerta estaba cerrada, y se escuchaban los ladridos”, explica.

Actualmente, dice esta misma residente en Garbinet, “algunas personas entran por las noches, queman muebles y hacen más ruido aún”, por lo que propone “recuperar el parque, pero respetando los horarios” y garantizando la vigilancia. Alejandra Juri, que también vive en el barrio, cree que el parque se debe recuperar, pero “para uso común”, porque “hace falta un espacio para el uso de todos con césped, tierra y juegos para niños, que se tienen que ir a 300 metros de aquí a otros parques”.

En esta zona residencial, comenta la misma vecina, “se necesitan parques de este tipo”, y además señala que el parque canino clausurado en 2020 y que se recuperará próximamente “tenía demasiado asfalto, los animales defecaban, muchos dueños no recogían y el olor era insoportable, especialmente en verano.” Por eso esta vecina, que tiene un perro, asegura que ella no iba al recinto.

Por último, José Manuel Heredia, otro residente, aprueba la recuperación del parque, y vincula el cierre hace seis años a “una vecina que tiene mucha influencia y se quejaba mucho". "Recuperar el parque es una buena idea”, afirma.

El antiguo parque canino que ahora se pretende recuperar no es el único espacio de los alrededores que acumula suciedad. En un solar de la calle Juan de Garay, donde aparcan vehículos, el agua se acumula en la tierra cuando llueve, generando charcos que conviven junto a escombros y coches. Según alertan residentes, en otro solar cercano, colindante a la calle del Doctor Carlos Mazón, se observan incluso colchones en los que pernoctan personas al raso junto a restos de latas, envases e incluso maderas quemadas, también visibles en el interior del futuro parque canino.