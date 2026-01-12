El gobierno de Barcala sitúa “tras el verano” la entrega de 14 viviendas de alquiler joven en el barrio de San Gabriel de Alicante

El gobierno de Barcala fija “tras el verano” el horizonte para entregar las 14 viviendas que rehabilita en el barrio de San Gabriel (antiguas viviendas de maestros), una actuación del Patronato Municipal de la Vivienda que este lunes ha visitado el alcalde, Luis Barcala, junto al concejal de Vivienda, Carlos de Juan.

La actuación se ejecuta en el edificio de la calle Fernando Díaz de Mendoza, 1 y prevé obtener 14 viviendas de un dormitorio, cuatro más que en la actualidad, y un local de uso común. El proyecto incluye rehabilitación energética, mejoras de accesibilidad con instalación de ascensor, dotación de infraestructuras de telecomunicación y actuaciones para mejorar condiciones ambientales e imagen urbana. Una de las viviendas en planta baja será accesible para personas con movilidad reducida.

Según el equipo de gobierno, las obras están adjudicadas a Aitana Actividades de Construcción S. L. por 1,1 millones. La Junta General del Patronato Municipal de Vivienda acordó sacar a concurso la actuación el 8 de abril y, tras la adjudicación en junio, los trabajos se iniciaron en julio. El inmueble fue cedido al Patronato en diciembre de 2023 y el proyecto se presentó en enero de 2025. La promoción cuenta además con 275.000 euros de fondos europeos por eficiencia energética.

La visita a San Gabriel se enmarca en el paquete de vivienda impulsado por el Patronato. En ese recuento, el equipo de gobierno recuerda las 15 viviendas de El Portón (Casco Antiguo), cuya entrega prevé en febrero, en una promoción que llega a término tras casi dos décadas de retrasos desde la licencia de 2006 y la puesta de la primera piedra de 2007.

Vamos a entregar en breve las 15 viviendas de El Portón y esperamos tener terminada durante el verano la reforma de San Gabriel Luis Barcala — Alcalde de Alicante (PP)

En paralelo, el Patronato acaba de reactivar la operación de la calle Ceuta (San Blas), aunque con un cambio de enfoque respecto a lo anunciado inicialmente. La parcela municipal se licita ahora para que un promotor construya y entregue al Ayuntamiento, por permuta, un mínimo de tres viviendas para alquiler asequible a cambio del precio del suelo. La fórmula llega después de que quedara desierto el concurso para levantar 32 viviendas públicas y tras los retrasos acumulados en la tramitación del proyecto.

Al término de la visita de este lunes, el alcalde, Luis Barcala, ha afirmado: “Vamos a entregar en breve las 15 viviendas de El Portón en el Barrio de Santa Cruz que acabamos en diciembre, este viernes salieron a licitación una treintena de viviendas más en la calle Ceuta del barrio de San Blas por el sistema de permuta del solar por vivienda, y esperamos tener terminada durante el verano la reforma de estos apartamentos en las antiguas viviendas de maestros, cumpliendo nuestros compromisos de generar vivienda pública protegida y, en especial, vivienda asequible para los jóvenes”.

Por su parte, el concejal delegado del Patronato Municipal de la Vivienda, Carlos de Juan, ha señalado: “Este es un proyecto prioritario del actual equipo de gobierno dentro de sus previsiones para incorporar nueva vivienda al parque de alquiler social asequible municipal, en este caso, para facilitar la emancipación de los jóvenes, que se suma a las 15 viviendas del Portón, en fase de entrega, y la licitación de las obras para construir una treintena de viviendas protegidas y de alquiler asequible en San Blas”.