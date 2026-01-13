Casi 90 sanciones por incumplir la ZAS en el Casco Antiguo en dos meses

El entorno de la plaza de Quijano en el Casco Antiguo de Alicante sigue siendo el centro de atención debido a las restricciones de la Zona Acústica Saturada (ZAS). No solo eso, sino que en los últimos dos meses, la Policía Local ha interpuesto casi 90 sanciones por el incumplimiento de las medidas restrictivas en esta área desde el 4 de noviembre hasta el 31 de diciembre. El vicealcalde de Alicante y concejal de Sostenibilidad Ambiental, Manuel Villar, dio a conocer estos datos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde aseguró que la ZAS sigue siendo efectiva tras su aprobación definitiva el pasado mes de noviembre, a pesar de los recursos judiciales interpuestos por algunos empresarios hosteleros de la zona que lograron suspender cautelarmente la aprobación inicial de esta medida.

"El tema judicial de la ZAS del Casco Antiguo está recurrido, se pidió la medida cautelar, se suspendió la aprobación inicial, pero no se ha suspendido la aprobación definitiva, por lo que la ZAS está activa", afirmó Villar. Villar explicó, no existe suspensión cautelar de la normativa desde su aprobación definitiva, lo que significa que las sanciones seguirán aplicándose mientras se resuelve el proceso judicial en curso.

La ZAS en el Casco Antiguo de Alicante tiene como objetivo principal reducir el impacto del ruido en en el entorno de la plaza Quijano y limita el cierre de los locales a la 1:00 de la madrugada y el de las discotecas a las 3:00, todos los días del año. "Nuestra confianza es que lo que hemos hecho es correcto, y la resolución judicial nos da la razón", señaló Villar.

Sin embargo, en cuanto al futuro de la ZAS en el Centro Tradicional, Villar aseguró que el equipo de gobierno del PP retomaría los trámites próximamente, con la esperanza de poder tomar decisiones lo antes posible, reforzados, según Villar, por la validación de la resolución judicial. "La situación con la Zas del Centro Tradicional es la misma, vamos a retomar el tema estos días y esperamos poder tomar una decisión lo antes posible", apuntó el vicealcalde.

La Justicia se pronuncia a favor de la ZAS

A finales de diciembre, la justicia se pronunció favorablemente en relación con las medidas de control al ruido adoptadas por el Ayuntamiento. Un nuevo auto de la jueza accidental del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 rechazó la solicitud de varios empresarios hosteleros del Casco Antiguo que pretendían que se acumulase la impugnación sobre la aprobación definitiva de la ZAS con la impugnación del acuerdo previo. Los hosteleros argumentaban que la aplicación de las restricciones antes de que se resolviese sobre su idoneidad podría generar un perjuicio económico irreparable.

Sin embargo, la jueza consideró que esta solicitud debía ser tratada por una instancia judicial superior, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y no por el juzgado que estaba analizando el caso. De esta manera, la decisión de la ZAS y su aplicación sigue adelante en los tribunales sin la suspensión cautelar solicitada por los empresarios.