Accesos, climatización, vegetación y otras propuestas para modernizar la Albufereta de Alicante

Una confluencia entre la comunidad económica y las inquietudes vecinales. Es lo que se ha generado este martes en la Albufereta, donde un centenar de alumnos de Arquitectura de la Universidad de Alicante han expuesto sus proyectos para renovar la zona litoral del barrio alicantino conforme a lo que exigen los residentes.

Tal como explican Cristina Knutsson y Rafael Pinilla, representantes de la asociación vecinal SOS Albufereta, “esta zona es compleja y presenta dificultades por su configuración, hacen falta ideas”, dicen respecto a los accesos, totalmente verticales desde la carretera; y también en relación con los problemas legales derivados de la Ley de Costas, que limita los proyectos de edificación y las reparaciones de algunas viviendas o infraestructuras.

La zona tiene unos 50 años, fue construida con otra filosofía y necesita un cierto impulso Adrián Silares — Profesor de Arquitectura de la UA

Adrián Silanes, profesor de la UA, comenta que fueron los vecinos de la zona los que contactaron con ellos para explorar posibilidades de renovación de la zona. “Pensamos que sería bonito montar un espacio de trabajo en el que también estuvieran los alumnos”. Este docente constata que “la zona tiene unos 50 años, fue construida con otra filosofía y necesita un cierto impulso para hacer de este un espacio público, compartido y disfrutable para todos”.

Proyectos de la Escuela de Arquitectos de la UA para la Albufereta, visibles en la calle Sol Naciente. / Jose Navarro / Jose Navarro

Aunque los proyectos de los alumnos no tendrán ninguna traducción real, lo que se busca es plantear ideas “para generar debate”. “Es así como cambian las cosas”, dice Silanes. Arturo Calero, también profesor, apunta que cada grupo de alumnos, según los cursos, han escogido un tramo diferente para su proyecto. “Se plantean transformaciones del edificio Rocafel basándose en nuevos usos y en cambios en las fachadas y en el interior o maneras de coser tramos para mejorar la accesibilidad, renaturalizar la Albufereta con plantaciones autóctonas o generar lugares de encuentro”, enumera.

Propuestas de alumnos

Uno de los alumnos que ha participado es José María Abad. Su proyecto se basa en los diferentes niveles de cota que hay en la Albufereta. “Hay cuatro niveles desde la avenida de Villajoyosa”, donde está la carretera, “hasta la bajada al mar”, y su proyecto propone “un río que sea como un cauce urbano que baje de la avenida a la playa y garantice un paseo cómodo, natural, hasta llegar a la plaza de la desembocadura, donde se realizarían las actividades sociales que pueda haber en la zona”.

La pasarela que hay entre la playa y el puerto necesita un poco más de vida, el sol afecta mucho y hay que poner una solución Lucía Rodríguez — Estudiante de Arquitectura en la UA

También ha planteado un proyecto de conectividad Lucía Rodríguez, aunque relacionado con el clima. La alumna cree que “la pasarela que hay entre la playa y el puerto necesita un poco más de vida” y, tras un estudio de climatización en este paseo, “se constata que el sol afecta mucho y hay que poner alguna solución”. Por eso, ha propuesto “una pasarela que cuente con diferentes niveles para poder crear diferentes ecosistemas con más vegetación, que den sombra y que el clima sea más agradable”.

Otra idea es la de Antonio Fuster, que plantea escaleras que conecten con la vía verde y con la zona del mar, además de la “integración de usos estacionales con un kiosco o renting de bicicletas, para que haya un refuerzo del uso deportivo de la zona”. La vía verde, de hecho, es señalada por los vecinos como ejemplo de transformación exitoso del espacio con concepción deportiva y medioambiental.

Esta zona es compleja y presenta dificultades por su configuración, hacen falta ideas Cristina Knutsson — Presidenta SOS Albufereta

Néstorr Siquier ofrece “conectar la Serra Grossa con el mar a través de pasarelas y puentes que van pasando entre cubiertas y con andamios que cuelgan de las fachadas de algunos edificios creando espacios públicos como huertos urbanos, zonas de descanso, vegetación y estrategias de este tipo”.

Pensamos un equipamiento infantil conectando el interior de la montaña con el exterior de la superficie y facilitando la entrada de luz Isabel Lloret — Estudiante de Arquitectura en la UA

Por último, Rocío Ruiz y Daniel Martín han diseñado un proyecto de “islas flotantes conectadas con pasarela con varios edificios bajos repartidos con un uso para cada uno: exposiciones, restaurantes, oficinas, almacenes y observatorio de aves”, mientras que Isabel Lloret se ha centrado en la conectividad vertical a través del túnel en desuso “para generar un equipamiento infantil, como una escuela deportiva, que la zona necesita” conectando “el interior de la montaña con el exterior de la superficie y facilitando “la entrada de luz”.

Las ideas de los alumnos son infinitas. Y los vecinos pretenden que sea un primer paso para la transformación del entorno.