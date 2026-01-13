Alicante recibe a una delegación de Wenzhou para reactivar el hermanamiento firmado en 1995

El Ayuntamiento de Alicante ha recibido este martes en el Salón Azul a una delegación municipal de Wenzhou (China) con el objetivo de retomar formalmente el hermanamiento suscrito entre ambas ciudades en 1995. Según el equipo de gobierno, el encuentro busca reactivar los acuerdos de colaboración en ámbitos como el comercio, la industria y la cultura.

El alcalde, Luis Barcala, enmarca la visita en la línea de contactos institucionales que el gobierno local mantiene con ciudades del país asiático y sostiene que la recepción abre la puerta a “reactivar la cooperación entre ambas ciudades en los ámbitos del comercio, la industria, la economía en general y la cultura”. Barcala también vincula la reunión a los viajes realizados el pasado otoño a Weihai y Xi’an, dentro de la estrategia municipal de proyección exterior.

Foto de familia de la visita de la delegación china al Ayuntamiento de Alicante este martes / INFORMACIÓN

En ese contexto, el equipo de gobierno indica que pretende establecer un contacto permanente con la Dirección de Desarrollo y Cooperación de Wenzhou para “explorar nuevas posibilidades de colaboración y captación de inversiones”, además de reactivar el convenio de hermanamiento.

Por parte de la delegación china, la subdirectora del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Wenzhou, Xu Yufei, ha agradecido la recepción y ha invitado al alcalde a visitar la ciudad. En el acto también han participado el concejal de Presidencia, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, Vicente Seguí.

Wenzhou, situada en la provincia de Zhejiang, es un enclave industrial del sureste de China. El gobierno de Barcala apunta que su área metropolitana se acerca a los 10 millones de habitantes y destaca su vínculo con comunidades emigrantes en Europa y Estados Unidos.