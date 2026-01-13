El Ayuntamiento de Alicante asume la iluminación del acceso sur desde la autovía más de veinte años después

El Ayuntamiento de Alicante asumirá la restauración del alumbrado en el acceso sur de la ciudad tras más de 20 años de gestiones y 15 años de oscuridad en esta vía. Así se lo ha acordado la Junta de Gobierno Local, quien este martes aprobó el compromiso de asumir la responsabilidad del alumbrado público en los ramales urbanos del acceso sur a la ciudad, un tramo clave de la autovía A-31. La decisión pone fin a más de 15 años de oscuridad en la zona, que se remonta a 2008, cuando el Gobierno central eliminó la iluminación de los tramos urbanos de las autovías en España a causa de la crisis económica y veinte años después de que, en el marco de la construcción de la autovía, el Ministerio de Fomento entregara al Consistorio la infraestructura urbana sin hacerse cargo este del alumbrado público.

Esta intervención, que se llevará a cabo en los tramos cercanos a la glorieta y la calle México, marcará el fin de una problemática que ha afectado a la seguridad vial y la calidad de vida de los residentes de la zona. Y es que el acuerdo es el resultado de un largo proceso administrativo que comenzó en 2003, cuando el Ministerio de Fomento cedió al Ayuntamiento de Alicante los tramos urbanos del acceso sur de la autovía A-31 como parte de la construcción de la vía. Sin embargo, el alumbrado público quedó fuera de la cesión debido a las dificultades técnicas de separar las instalaciones del sistema general de la autovía. A pesar de que la cesión se formalizó en 2004, el Ayuntamiento nunca asumió el alumbrado de la zona, lo que dejó el acceso sur sin luz.

En 2008, la situación empeoró con la crisis económica, que llevó a la eliminación de la iluminación de muchos tramos urbanos de autovías en España como medida de ahorro energético. La autovía A-31, que conecta Alicante con el interior de la provincia, fue una de las afectadas, y el acceso sur de la ciudad quedó completamente a oscuras. Con el paso del tiempo, los actos vandálicos y el abandono de la infraestructura llevaron a la desaparición total del cableado, dejando la instalación completamente inoperativa.

Proyecto de mejora

El Ayuntamiento de Alicante solicitó en dos ocasiones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en 2022, la restauración de la iluminación en este tramo de la autovía, ante la falta de respuesta y las crecientes demandas vecinales. El consistorio alertó sobre los riesgos de seguridad vial en un tramo con alta densidad de tráfico, especialmente en la rotonda entre el puerto y la calle México, donde los conductores se ven obligados a frenar bruscamente debido a la falta de visibilidad.

El 17 de septiembre de 2025, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó una propuesta formal ante el Ayuntamiento de Alicante, sugiriendo la ejecución de obras para la restitución del alumbrado público en los tramos urbanos cedidos. La intervención consistirá en la segregación de las líneas de alimentación eléctrica que hasta ahora formaban parte del sistema general de la autovía, permitiendo así que el alumbrado de los ramales urbanos quede completamente independiente. El proyecto supone la instalación de nuevas luminarias en todo el acceso sur de la ciudad y el mantenimiento de estas instalaciones será asumido por el Ayuntamiento, lo que implica que el servicio de alumbrado público quedará completamente integrado en la red municipal.

Una vez finalizadas las obras, el coste anual del mantenimiento y explotación del alumbrado público en estos tramos se estima en unos 2.000 euros, que serán financiados a través del presupuesto municipal. Esta cifra se considera viable dentro del marco del contrato vigente para el servicio de conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la ciudad.

Expectativas a futuro

El proyecto no solo incluye la instalación de nuevas luminarias, sino que también aboga por la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta las normativas sobre contaminación lumínica. La planificación de la renovación del alumbrado busca mejorar la calidad del entorno urbano.

Este proyecto de restauración del alumbrado público en el acceso sur de la ciudad es una intervención largamente esperada por los vecinos, quienes durante años han reclamado la mejora de la seguridad en la zona. A pesar de que la solución llega tarde, después de más de 15 años de oscuridad y de un largo proceso administrativo, el compromiso del Ayuntamiento finalmente comienza a materializarse.