El Ayuntamiento de Alicante defiende su intervención en los guiones de los refugios de la Guerra Civil: "En ningún caso se va a tergiversar la historia"

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a estar en el centro de la polémica por su intención de intervenir en el guion de las visitas a los refugios de la Guerra Civil por exigencia de Vox . En este contexto, marcado por las últimas críticas de expertos en memoria democrática quienes temen que esta revisión pueda modificar el relato oficial de los hechos históricos, la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, señaló este martes en la rueda de prensa que se celebra taras la Junta de Gobierno, que el Ayuntamiento no hará "nada que no esté contemplado en la ley" y que "en ningún caso se va a tergiversar la historia".

La portavoz del PP defendió la legalidad de la intervención en los guiones de las visitas a estos búnkers, tal y como exigieron desde Vox para cerrar el acuerdo de aprobación de los presupuestos de 2026. Cutanda aprovechó su intervención para lanzar una crítica a la izquierda por centrarse en estos asuntos “ideológicos” y no en lo que ella calificó como los "problemas reales de los alicantinos". "Es lamentable que la izquierda se enfoque solo en estas cosas. Es en lo que está el gobierno de Sánchez y en lo que está el PSOE y sus satélites, y en eso están todos aquellos que lo que intentan es polarizar a la sociedad. Lo único que pedimos es menos propagando ideológica y mas estar pendiente de los problemas de los alicantinos", afirmó Cutanda.

El PSOE denuncia la manipulación histórica

Por su parte, la concejala del grupo municipal socialista, Silvia Castell, denunció que el gobierno de Barcala haya "negado hasta en cinco ocasiones" facilitar una copia del guion aportado por la empresa que ha resultado ganadora del concurso para realizar las visitas guiadas a los refugios de la Guerra Civil en Alicante. "Es indecente que la portavoz del gobierno de Barcala nos acuse de querer polarizar a la población cuando es el PP quien ha decidido modificar el guion de las visitas guiadas para plegarse a las exigencias de Vox", afirmó Castell.

La concejala socialista añadió que la empresa ganadora del concurso, que es la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, es una "entidad reputada que cuenta con profesionales que conocen la historia de Alicante" y que han preparado un guion que ha obtenido 24 de los 25 puntos posibles en la oferta presentada. "Barcala se niega a facilitarnos copia porque no quiere que fiscalicemos qué contenido quieren cambiar para cumplir con las órdenes de Vox, pero no se lo vamos a poner fácil", indicó Castell.

La decisión de modificar los guiones

El gobierno municipal de Luis Barcala pasó de considerar “preciso” el guion original de las visitas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil a la decisión de modificarlo tras las presiones de Vox en tan solo dos meses. La propuesta inicial había sido elaborada por la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana, que ganó el concurso público con una calificación de 24 sobre 25 puntos posibles. A pesar de la valoración positiva de los técnicos municipales, la intervención de Vox cambió el rumbo de este proceso.

De hecho, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, afirmó la pasada semana que el equipo de gobierno del PP ya está trabajando con la empresa para revisar los contenidos históricos de las visitas. "Se va a revisar y se va a trabajar con la empresa en lo que se va a contar: la realidad de esos refugios”, indicó Robledillo. Sin embargo, la concejala de Vox no detalló qué cambios se introducirán, y dejó las explicaciones sobre el contenido a la concejala de Cultura.

Este acuerdo entre el PP y Vox también genera dudas entre expertos en memoria histórica, que temen que se modifique el relato histórico para adaptarlo a una visión ideológica específica. La preocupación no solo es política, sino también legal. Fuentes dentro del Ayuntamiento han señalado que el gobierno local podría estar "legalmente incapacitado" para intervenir en el trabajo de una empresa que ha ganado un concurso público.