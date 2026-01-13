Expectación por el nuevo fármaco en solución oral para dejar de fumar que aún no se puede recetar en Alicante

Expectación entre médicos y fumadores de la provincia de Alicante por la nueva presentación del fármaco Recigarum (citisiniclina) en solución oral con dosificador y sabor a menta. Se trata de una nueva forma farmacéutica de este tratamiento de prescripción médica que busca ayudar a dejar el tabaco en 25 días y que el Sistema Nacional de Salud financia para determinadas indicaciones desde inicios de este año.

Adamed Laboratorios lo presentó este lunes en Madrid pero aún no está incluido en el sistema Abucasis, la herramienta de la historia de salud electrónica y de información sanitaria ambulatoria de la Comunidad Valenciana que centraliza datos clínicos, farmacéuticos y de gestión para profesionales sanitarios. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Alicante confirman que los distribuidores ya tienen existencias, es decir, que está disponible aunque farmacias consultadas indican que no les ha llegado ninguna solicitud de tratamiento formal por parte de pacientes puesto que aún no se puede recetar por parte de los facultativos.

Consultada al respecto la Conselleria de Sanidad, desde el departamento que dirige el conseller Marciano Gómez indican que entró en el catálogo de medicamentos del Ministerio de Sanidad el 1 de enero de 2026 y que "se está ajustando el producto al instrumento de prescripción de la conselleria, y en los próximos días ya se podrá prescribir", seguramente la próxima semana.

La tasa de éxito de los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar es del 40 %

Bomba dosificadora

Recigarum en solución oral se suma a la presentación en comprimidos, financiada en España desde 2023. La nueva alternativa viene en una bomba dosificadora, donde cada dosis administra una cantidad de principio activo de 1,5 miligramos, equivalente a un comprimido homólogo, en un líquido con sabor a menta que puede administrarse con y sin agua o líquido.

El tratamiento de 25 días se divide en una pauta gradual que comienza con una administración más continuada al principio, de una dosis cada dos horas, y un máximo de seis dosis al día durante los tres primeros días, y que va disminuyendo según avanzan los días. Además, se debe dejar de fumar por completo al quinto día y, en caso de recaída o fracaso del tratamiento, este debe interrumpirse, pudiendo reanudarse tras dos o tres meses.

La nueva presentación oral ofrece una alternativa a los comprimidos para pacientes que no pueden o no quieren tomarlos.

Este fármaco tiene como componente principal la citisiclina, un alcaloide que permite una reducción paulatina de la dependencia de la nicotina, comercializada por tres marcas.

La citisicilina es solo una de las cuatro opciones de tratamiento actualmente disponibles para dejar de fumar. Las otras tres son la vareniclina, cuya fármaco más conocido es el champix, que se retiró hace unos años y que volvió en 2025; la terapia sustitutiva de nicotina y el bupropión.

Día Mundial sin Tabaco en Alicante / Jose Navarro

Tasa de éxito

Así lo explica la doctora Esther Pastor, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Sant Joan d'Alacant, quien destaca que la tasa de éxito de estos tratamientos farmacológicos para dejar de fumar es del 40 % y que también hay pacientes que requieren de varios intentos hasta que llega el definitivo. Tan solo entre un 3 % y un 5 % de fumadores consiguen dejar el tabaco sin ayuda

La neumóloga recalca la importancia de que haya varias opciones de tratamiento para dejar de fumar y que estas medicaciones sean financiadas para que los pacientes se decidan. "Eso siempre es bueno en las unidades tabaquismo para todas aquellas personas que quieren hacer un intento serio. No es solamente tomar unas pastillas, hay que hacer una valoración conjunta del paciente, un seguimiento durante todo el proceso, y es también muy importante el tratamiento psicológico junto al farmacológico".

Hay que hacer una valoración conjunta del paciente, un seguimiento durante todo el proceso y muy importante el tratamiento psicológico junto al farmacológico Esther Pastor — Responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Sant Joan

Financiación selectiva

Sobre la financiación de estos fármacos, el coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Raúl de Simón Gutiérrez, ha reclamado avanzar hacia la universalidad.

Según ha detallado, los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad son "restrictivos", en opinión de las sociedades médicas; no fueron consensuados con los profesionales médicos y no están validados científicamente. "Por poner un ejemplo, las puntuaciones que se exigen en los test de dependencia excluyen al 80 por ciento de los fumadores, que no llegan a esas puntuaciones", ha alertado.

Junto a esto, ha apuntado el obstáculo que supone que sea cada comunidad autónoma la que establezca qué profesionales sanitarios pueden prescribir estos tratamientos, de forma que en algunas puede hacerlo cardiología y en otras no, mientras que en otros territorios sucede lo mismo con psiquiatría u otras especialidades, algo que ha aseverado que "genera muchísima inequidad" y se pierden posibilidades de acceso por parte de los pacientes.

Con todo, ha resaltado que la sociedad científica y los profesionales sanitarios demandan que esto cambie, motivo por el que las sociedades médicas trabajan para garantizar una financiación universal.