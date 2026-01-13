El gobierno de Barcala espera acabar 2026 con el nuevo ascensor del Raval Roig en marcha

La solución definitiva al problema del ascensor del Raval Roig, una de las infraestructuras más necesitadas de renovación en Alicante, parece estar más cerca que nunca. El gobierno municipal de Luis Barcala ha incluido la sustitución completa de este ascensor en el presupuesto de 2026, con la previsión de que esté operativo antes de finalizar el próximo año. Esta instalación, que conecta la calle Virgen del Socorro con la playa del Postiguet, es vital para personas con movilidad reducida y familias con carritos de bebé, quienes han tenido que enfrentarse a un servicio intermitente durante años debido a las continuas averías y cierres prolongados de este elevador.

Así lo confirmó este martes el vicealcalde, Manuel Villar, en la rueda de prensa habitual tras la Junta de Gobierno, en la que explicó que el ascensor del Raval Roig no será objeto de una nueva reparación parcial, sino de una sustitución total. "El ascensor se va a sustituir y está en los presupuestos de 2026. Cuando estén aprobados comenzarán los trámites administrativos para su licitación. Es la sustitución del ascensor entero, no solo de piezas”, señaló Villar.

El objetivo, según el vicealcalde, es agilizar todo el proceso para que, una vez aprobadas definitivamente las cuentas municipales tras su visto bueno inicial el pasado 29 de diciembre, el nuevo ascensor esté operativo lo antes posible y que, a lo largo de 2026, el proyecto quede "aprobado, licitado, adjudicado y ejecutado".

En el borrador del presupuesto municipal para ese ejercicio aparece una partida específica de 219.192,38 euros destinada a la reparación, mantenimiento y conservación de ascensores, de la que saldría la financiación para renovar por completo esta instalación, aunque en el proyecto de los presupuestos no se menciona concretamente el nombre de este elevador.

Un verano más sin servicio

Durante el verano de 2025, el ascensor del Raval Roig volvió a quedar fuera de servicio, generando malestar entre los vecinos y turistas que dependen de esta infraestructura para acceder a la playa del Postiguet sin tener que sortear escaleras o pendientes empinadas. Este elevador, que ha sido el único acceso accesible para muchas personas con movilidad reducida, lleva varias temporadas con constantes averías que lo mantienen más tiempo inoperativo que funcionando.

La situación se ha repetido, y como en veranos anteriores, los intentos de reparación han sido infructuosos, con fallos que se suceden tras cada intervención. Desde la organización Cocemfe Alicante, que trabaja con personas con discapacidad física, se ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de una solución definitiva a este problema, una queja que recuerdan siempre desde la Asociación de Vecinos del Raval Roig, quienes llevan años reclamando una intervención completa en la infraestructura.

De las reparaciones a la solución definitiva

Desde la Concejalía de Infraestructuras ya reconocieron el pasado mes de julio que el problema del ascensor era recurrente. En ese momento, el Ayuntamiento aseguró que se estaba trabajando en una solución definitiva y que, aunque el elevador se encontraba en reparación, las continuas averías habían llevado a tomar la decisión de sustituirlo por uno nuevo. Entonces, el proceso se encontraba en fase administrativa y se llegó a apuntar que el nuevo ascensor podría estar operativo a lo largo de 2025, un plazo que finalmente no se cumplió.

Ahora, el gobierno local sitúa el horizonte en finales de 2026 para que el nuevo ascensor del Raval Roig sea una realidad. Una intervención largamente esperada que busca poner fin a años de parches, cierres intermitentes y críticas, y garantizar un acceso digno y permanente a uno de los puntos más transitados del litoral alicantino.