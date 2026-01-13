La gripe no da tregua a los hospitales de la provincia de Alicante

La gripe sigue marcando la actividad hospitalaria en la provincia de Alicante, con numerosos ingresos por infecciones respiratorias. El propio conseller de Sanidad, Marciano Gómez, alertó la semana pasada de que se espera un segundo pico tras la Navidad y señalaba que los hospitales están entre el 90 y el 95 % de ocupación.

Personal sanitario y de los sindicatos CC OO y UGT describen que la mayoría de los centros de la provincia continúan saturados por este motivo. Es el caso del Hospital de la Marina Baixa, donde los pacientes pasan bastantes horas en Urgencias para poder subir a planta con casos de hasta 72 horas de espera.

Camas extra

El Hospital General de Elche tenía este martes a trece pacientes en Urgencias esperando cama en planta. Hay dos zonas habilitadas para ingresos de pacientes aportando 10 camas extra (que ya están ocupadas) y derivando al hospital privado IMED.

"Está lleno, con observación de Urgencias repleto a la espera de altas para ingresar y han habilitado camas en el servicio de corta estancia para ampliar huecos de hospitalización", añaden las fuentes.

El Hospital General de Alicante soporta una presión asistencial moderada, con un 80 % de pacientes con infecciones respiratorias, aunque no hay pacientes esperando cama en planta. La situación ha mejorado tras la jornada de martes en la que llegó a haber algunas colas para ingresos.

Redacción

Aislamiento respiratorio

En lo que respecta al Hospital de Sant Joan, la sala de espera de Urgencias está llena, aunque con alguna cama libre en observación. Hay ingresos pendientes en planta desde hace 24 horas esperando altas, pero no tiene camas en pasillos. "Mucho aislamiento respiratorio", indican los trabajadores.

El Hospital de Torrevieja tiene a catorce pacientes esperando ingreso en planta, con boxes de urgencias llenos, presión media alta, habitaciones dobladas y una falta estructural de celadores.

También las Urgencias del Hospital de Alcoy están saturadas, con boxes llenos, aunque no hay camas en los pasillos, pero la espera para coger habitación es de más de 20 horas, pues si no dan altas no hay unidades de ingreso disponibles.

Pasillos

El Hospital de Orihuela tenía este martes 53 pacientes en Urgencias esperando cama en planta y enfermos en los pasillos. "Hay refuerzo de personal pero es insuficiente, y falta espacio".

Por último, el Virgen de los Lirios tiene una presión asistencial moderada con observación de Urgencias al 50% de ocupación.