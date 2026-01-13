Este es el jurado que elegirá a la Bellea del Foc 2026: Andrés Llorens, Joaquín Rubio y siete miembros más

El camino hacia la Elección de las Belleas del Foc 2026 ha dado un paso importante con la formación del jurado encargado de escoger a las máximas representantes de las Hogueras de Alicante. Un total de 18 miembros, entre los cuales se cuentan 14 mujeres y 4 hombres, integrarán los jurados para elegir tanto a la Bellea del Foc adulta como a la infantil, junto a sus respectivas damas de honor. Este proceso culminará los días 1 y 2 de mayo de 2026 en la plaza de toros de Alicante, cuando se revelen los nombres de las mujeres que tomarán el relevo de Adriana Vico y Valentina Tárraga, actuales Belleas del Foc.

La composición de cada jurado ha sido diseñada bajo un sistema mixto que combina seis nombramientos directos realizados por la Federació de Fogueres y tres seleccionados mediante votación de los festeros y barraquers. Esta votación se llevó a cabo durante una asamblea extraordinaria celebrada este martes, en la que participaron un total de 12 festeros en la modalidad adulta y 4 en la infantil. Este modelo tiene como objetivo garantizar una representación equilibrada entre la experiencia institucional, los perfiles destacados de la sociedad alicantina y los miembros más activos de las comisiones de Hogueras.

Un momento del recuento de votos que seleccionaron a los miembros "festeros" del jurado / Pilar Cortés

Claves en el proceso de selección

Durante la presentación oficial de los jurados, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, destacó la importancia del trabajo del jurado y expresó su confianza en que el proceso se desarrollará con la seriedad que merece. Sin embargo, Olivares subrayó posteriormente la necesidad de mantener la confidencialidad durante todo el proceso, ya que cualquier filtración podría comprometer la integridad de la elección.

"En el reglamento está muy claro: la Comisión Gestora puede expulsar a un miembro del jurado si se demuestra que no se ha comprometido con el proceso de hermeticidad", dijo Olivares. Además, apuntó que, si se produjera alguna filtración o comportamiento inapropiado, no dudará en tomar medidas. "El proceso de los últimos años ha dejado mucho que desear, no por el resultado, sino por la forma en que se manejaron ciertas situaciones. Este año, se actuará con firmeza", apuntó Olivares.

En este sentido, también especificó que la secretaria del proceso no estará presente en las deliberaciones, aunque tendrá voz, pero no voto, y podría intervenir en caso de que se considere necesario. En cuanto a la composición del jurado, el presidente expresó su satisfacción por los perfiles seleccionados: "Estoy muy satisfecho con la composición que hemos conseguido", indicó el presidente de la Federació.

El jurado adulto

El jurado encargado de elegir a la Bellea del Foc adulta está compuesto por una variedad de perfiles, que van desde personas vinculadas a la fiesta hasta destacados miembros de la sociedad alicantina. En este caso, los nombramientos realizados por la Federació de Fogueres incluyen a figuras como Andrés Llorens Fuster, presidente de la Comisión Gestora entre 1996 y 1999 y exconcejal del Ayuntamiento de Alicante durante los gobiernos de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, quien presidirá este jurado. Además, Raquel Sánchez Martín, Bellea del Foc d'Alacant en 2011, también forma parte del equipo, junto con Toñi Gómez Gomis, delegada de las bellezas de la comisión Calderón de la Barca, Paloma Boix, concejala de Fiestas, Fallas y Cultura de Burriana, y Ramón Alonso Pérez, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola. El maestro mayor del gremio de artistas de fogueres, Joaquín Rubio Yáñez, cierra la lista de los seleccionados por la Federació.

A estos miembros se suman los festeros seleccionados por votación, quienes completarán el jurado encargado de elegir a la Bellea del Foc adulta y su corte de honor, y que este año son: Lali García, de la hoguera Florida-Plaza de la Viña, María Dolores León García, de la hoguera Monjas Santa Faz y Susana Navarro, de la hoguera Foguerer Carolines.

El jurado infantil

Por otro lado, el jurado encargado de seleccionar a la Bellea del Focinfantil está formado por un equipo de especialistas en el ámbito de la infancia, así como por figuras relacionadas con las Hogueras. La presidencia del jurado recae en Anabel Aliaga Llorca, presidenta de Concapa Alicante (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), quien estará acompañada por Lola Valero Perea, delegada de las bellezas de la comisión gestora entre 2005 y 2008. También forman parte del equipo Alejandro López Cebolla, vicepresidente de Aspanion Comunidad Valenciana, y Eva Lloret Sogorb, delegada de infantiles de La Marina. Adriana Nicolás Linares, Bellea del Foc infantil en 2016, y Nereida Ruiz Ruiz, psicopedagoga terapéutica en el colegio Maristas, completan el grupo de seleccionados por la Federació de Fogueres.

Al igual que en el jurado adulto, el jurado infantil también contará con la participación de festeros elegidos por votación que este año tuvo un triple empate entre tres de las cuatro candidatas, aunque tras decidir el resultado en una segunda votación, este año las elegidas son Rosa María Pinto, de la barraca No poem fer més; Rosana Jurado, de la hoguera San Antón Alto e Inmaculada Berna, de la hoguera Bola de Oro

Mirando hacia la elección

Con los jurados están formados, comienza una intensa etapa de trabajo que se extenderá durante los próximos cuatro meses. A lo largo de este tiempo, los miembros de los jurados compartirán varias jornadas con las candidatas, con el objetivo de conocerlas en diferentes contextos y en profundidad. Para las aspirantes adultas, uno de los eventos clave será el viaje de las jornadas de convivencias a Toledo, previsto para los días 10 a 12 de abril de 2026. Las candidatas infantiles, por su parte, viajarán a Benidorm entre el 6 y el 7 de abril.

Estos viajes se complementarán con desayunos y otras actividades diseñadas para estrechar lazos y evaluar las habilidades de las candidatas en un ambiente distendido. El proceso se completará con la celebración de la Gala de Candidatas, que se llevará a cabo los días 24 (infantil) y 25 (adulta) de abril de 2026, aunque aún se está a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante confirme si aceptará la propuesta de la Federació para celebrarla en la avenida de la Estación. Todos estos actos culminarán los días 1 y 2 de mayo con la gala de Elección de la Bellea del Foc que se celebrará en la plaza de toros.