La ley antitabaco reduce a la mitad el número de fumadores en la provincia de Alicante

Uno de cada cinco ciudadanos es fumador en la provincia de Alicante y en el resto de la Comunidad Valenciana. Así se desprende de la Encuesta de Salud de la Comunidad Valenciana de 2022 (último dato disponible), según la cual el 17,6% de los adultos mayores de 15 años se declara fumador habitual y un 2,6% fumador esporádico. Sin embargo, hace veinte años, antes de la entrada en vigor de la Ley Antitabaco, la cifra de consumidores habituales de cigarrillos era de un 32 %, lo que supone que uno de cada tres fumaba.

Esta realidad se recoge en el "Documento de posicionamiento sobre el Tabaquismo del Instituto Médico Valenciano y la Federación de Sociedades Científicas" que data del año pasado y que explica que a pesar "de los esfuerzos realizados en la Comunidad Valenciana, y en el resto de España, para mejorar la situación del tabaquismo en la actualidad muchas personas siguen fumando o están expuestas al humo del tabaco, y pueden enfermar o morir prematuramente como consecuencia de ello, aunque la experiencia previa con la legislación sobre medidas sanitarias frente al tabaquismo, demuestra que la sociedad comprende y acepta la importancia de estas medidas".

En todo el territorio autonómico fallecen al año unas 6.500 personas por causas relacionadas con el tabaco.

7 de cada 10 fumadores quieren dejar el tabaco en España / Europa Press

Hostelería

La doctora Esther Pastor, responsable de la Unidad de Tabaquismo del Hospital de Sant Joan d'Alacant, valora positivamente estos datos y considera que deben ampliarse los espacios libres de humo. "La población ha entendido estas medidas y cada vez las aceptan mejor los fumadores porque ayudan a los niños, a los no fumadores, a las personas más vulnerables y a colectivos como los trabajadores de hostelería, que en su puesto laboral tenían que estar expuestos al humo de tabaco".

Según añade, estos 20 años han sido positivos, "hay que continuar en el sentido de aumentar los espacios libres de humo, que es lo que se quiere en la siguiente ley que salga".

Terrazas y piscinas

El pasado mes de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de una nueva normativa que amplía el objetivo a los cigarrillos electrónicos (para equipararlos a los convencionales) y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas, las piscinas o las marquesinas de los autobuses, ampliando los espacios donde está prohibido fumar. La medida forma parte del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, responde a las recomendaciones de organismos internacionales y está previsto que entre en vigor este año.

La norma establece que no se podrá fumar en un perímetro de seguridad de 15 metros lineales alrededor de las zonas protegidas como instalaciones sanitarias, centros educativos o deportivos o parques infantiles.

Vehículos de trabajo

Además, incluye otros espacios en los que también estará prohibido fumar como las terrazas de los bares, espectáculos y conciertos al aire libre, universidades y vehículos de trabajo, como las furgonetas de reparto.