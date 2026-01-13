Todo listo para que empiecen las obras del parque del PAU 2 de Alicante

Las obras del parque del PAU 2 de Alicante están más cerca de empezar. Este martes se ha acordado en la Junta de Gobierno Local la aprobación por vía de urgencia del plan de seguridad y salud para la ejecución de los trabajos. Se trata del último trámite previo antes de iniciar las obras de infraestructura verde en el parque urbano Isla de Corfú.

El contrato de estas obras se adjudicó el pasado 18 de noviembre a la mercantil Imesapi SA con un plazo de ejecución de seis meses por un importe de 3.369.956 euros, IVA incluido. El proyecto contempla la construcción de un parque verde de más de 20.000 euros cuadrados entre las avenidas Isla de Corfú y Deportista Isabel Fernández.

Según ha informado la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, el parque contará con un escenario con grada, tres zonas de juegos infantiles que incluyen una tirolina de 28 metros y juegos adaptados, además de “nueve grandes toboganes que permitirán salvar los desniveles de forma lúdica”, también “zona deportiva con área de calistenia, circuito de ejercicios biosaludables, pistas de petanca, muros de escalada” y “zonas verdes con setos y arbolado y áreas de descanso y de sombra”.

Preguntado por cuándo está previsto el inicio de las obras, que en un principio se contemplaban para antes de final del año 2025, el vicealcalde, Manuel Villar, ha reiterado que “este es el último paso antes de las obras”, pero no se ha atrevido a fijar una fecha.

Retrasos

El proyecto, por tanto, debería finalizarse este 2026. El parque se proyecta como un espacio verde de recreo y esparcimiento para los residentes del PAU 2. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió con el proyecto en 2018, pero las obras se paralizaron en 2023, después de solo un año en marcha, y han estado detenidas desde entonces.

En febrero de 2023 la empresa contratista renunció y el proyecto quedó congelado después de que la empresa desistiera por el aumento del precio de los trabajos, por los retrasos y por la negativa del consistorio a ampliar los plazos de ejecución.

Un año más tarde, en mayo de 2024, el consistorio licitó el proyecto para concluir el parque, aunque las obras siguieron sin reiniciarse. En abril del año pasado el vicealcalde Manuel Villar y las concejalas Rocío Gómez (Urbanismo) y Cristina García (Participación Ciudadana) presentaron el proyecto a los vecinos, aunque la Asociación de Vecinos PAU 2 lamentó no haber sido invitada.

Ahora, tras estos retrasos, las obras podrán comenzar en un plazo corto de tiempo, aún por determinar.