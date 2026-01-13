Los médicos van a la huelga de nuevo el 14 y 15 de enero por la mejora de sus condiciones

Los médicos y facultativos de la varias autonomías, entre ellas la Comunidad Valenciana, inician este miércoles 14 de enero una huelga de 48 horas para exigir al Ministerio de Sanidad y a los gobiernos regionales la creación de un Estatuto Marco propio que mejore las condiciones salariales y laborales del colectivo. La Conselleria de Sanidad dictará servicios mínimos similares a los de los paros anteriores.

La protesta incluye una manifestación central en Madrid este miércoles, primer día de paro, a las 10:00 horas desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad.

175.000 profesionales

Están llamados a secundar esta huelga, impulsada por la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), 175.000 profesionales de todo el país -dos de cada tres- en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias.

El paro afecta a la Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los Médicos Internos Residentes (MIR) y centros vinculados a los servicios públicos de salud.

La profesión médica denuncia un "maltrato continuado" por parte de las administraciones y mantiene la determinación de continuar movilizándose si no se atienden sus demandas.

Preocupación

La organización sindical expresa la "profunda preocupación" que genera la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recuerda que las comunidades autónomas tienen capacidad para implementar mejoras que garanticen unas condiciones laborales dignas y una atención sanitaria de calidad.

Demandas

Entre sus reivindicaciones destacan un nuevo modelo de carrera profesional, abierto y con sistemas de homologación flexibles; el respeto a la singularidad del desempeño médico con una diferenciación retributiva clara entre los niveles A1 y A2; la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada; un incremento del 175 % en el pago de las guardias; el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra sufrida en 2010 y mejoras retributivas para los residentes