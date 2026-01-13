Estas son las nuevas condiciones en la gestión de la Plaza de Toros de Alicante

La Plaza de Toros de Alicante seguirá siendo un espacio multiusos y la gestión continuará a cargo de Eventos Mare Nostrum SL. Esta empresa fue la única que concurrió para gestionar el recinto taurino y este martes, en Junta de Gobierno, el ejecutivo local, ha acordado por vía de urgencia el arrendamiento del espacio para su explotación “con espectáculos taurinos, musicales y otros”.

El presupuesto base de licitación se marcaba, según el acuerdo de Junta de Gobierno del 25 de noviembre, en 293.715,23 euros, IVA incluido, con un plazo de un año de gestión (y otros dos prorrogables) y el inicio del contrato para no antes del 9 de abril.

Según ha explicado la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, “la propuesta seleccionada contempla un aumento de ingresos para las arcas municipales y hasta el 6,5 % de la taquilla de espectáculos taurinos”, un porcentaje que supondría “medio punto más que el anterior”. El Ayuntamiento recaudaría, según la misma concejala, 5.500 euros por evento musical, 500 euros más que anteriormente; y un 20 % de la recaudación por visitas guiadas, a través de las cuales el año pasado 29.760 personas visitaron la plaza. Anteriormente la recaudación era del 15 %.

A su vez, la propuesta de la empresa preadjudicataria plantea otros ingresos para el Ayuntamiento como 3.000 euros por espectáculo o actividad que abarque toda la plaza, 2.000 euros en caso de que la actividad ocupe solo el interior del ruedo y 1.000 euros por cada día de sesión y de uso del patio de sol, patio de caballos, cuadras y corrales. Sin más matices, Cutanda ha afirmado que “se incluye como mejora la gestión de la escuela taurina municipal y la organización del pregón de la feria taurina de San Juan”, que coincide con las fiestas de Hogueras.

Críticas

En anuncio del equipo de gobierno ha suscitado controversia. Desde el grupo municipal de Esquerra Unida-Podemos, el concejal y portavoz Manolo Copé considera que “el PP ha decidido blindar una vez más el modelo de explotación de la Plaza de Toros”.

El representante de la formación de izquierdas considera que “no se trata de un trámite administrativo”, sino de “una decisión política consciente que ignora el debate social y cultural que existe en esta ciudad”. En concreto, según Copé, “mientras Alicante carece de espacios culturales públicos, accesibles y de base, el gobierno municipal sigue apostando por un modelo agotado, socialmente cuestionado y pensado para beneficiar a unos pocos: se sigue apoyando el maltrato animal y no la cultura, sobre todo, en este momento que cientos de estudiantes se enfrentan a los exámenes y no tienen bibliotecas abiertas 24 horas para poder estudiar”.