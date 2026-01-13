Estas son las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante: cuidado con la niebla

La mañana de este martes, 13 de enero de 2026, arranca con 39 incidencias activas en 12 carreteras de la provincia de Alicante, según la última actualización disponible a las 09:50 horas en el parte de la DGT recopilado por IncidenciasTráfico.

Retenciones: atasco en la N-332 a su paso por Torrevieja

El punto más conflictivo a primera hora está en la N-332 en Torrevieja, con una retención por circulación que afecta a un tramo entre los kilómetros 54 y 57,75 y en ambos sentidos, lo que puede complicar los accesos y salidas de la ciudad y la movilidad en la zona.

Aviso meteorológico: niebla en la A-7 con visibilidad reducida

Otra de las incidencias destacadas de la mañana es la niebla en la A-7, con aviso por visibilidad reducida en un tramo que va desde el kilómetro 538 (El Salar) hasta el kilómetro 555 (Matanzas, ya en Murcia), afectando a ambos sentidos.

Accidentes y obstáculos: atención en AP-7, CV-905, CV-70 y N-332a

El parte también recoge varios obstáculos fijos asociados a siniestros o incidencias puntuales:

AP-7 en Almoradí : obstáculo fijo por accidente en el km 750,759 (sentido creciente).

: obstáculo fijo en el (sentido creciente). CV-905 en Rojales : obstáculo fijo por accidente en el km 0,928 (sentido creciente).

: obstáculo fijo en el (sentido creciente). CV-70 en Benidorm : obstáculo fijo por accidente en el km 47,826 (sentido creciente).

: obstáculo fijo en el (sentido creciente). N-332a en Finestrat: obstáculo fijo por accidente en el km 143,55 (sentido creciente).

Además, hay múltiples avisos por obstáculo fijo en vías principales y secundarias (por ejemplo, A-31 en Monforte del Cid, A-70 en El Campello, N-340 en Torrellano, o N-332 en Santa Pola, entre otros).

Obras: carriles cerrados, estrechamientos y tráfico alternado

En paralelo, la DGT mantiene varias actuaciones por obras que pueden ralentizar la circulación:

N-332 en Torre de la Horadada : obras con carril izquierdo cerrado (hasta el 14/01/2026 a las 06:00 ).

: obras con (hasta el ). A-31 a la altura de Alicante : obras con estrechamiento del carril derecho (hasta el 14/01/2026 a las 07:00 ).

: obras con (hasta el ). A-7 entre Redován y Parroquia de La Matanza : obras con corte móvil (hasta el 14/01/2026 a las 07:00 ).

: obras con (hasta el ). CV-720 (Parcent–Llosa de Camacho) : obras con un solo carril y tráfico alternado (hasta el 16/01/2026 a las 13:00 ).

: obras con (hasta el ). A-7 en Castalla: obras con carril izquierdo cerrado (hasta hoy 13/01/2026 a las 14:30).

A estas se suman actuaciones de larga duración en la AP-7 por la zona de Agost y La Alcoraya, con avisos de carriles cerrados y, en algún caso, corte total y circulación en condiciones difíciles en tramos concretos.

Recomendación

Si vas a salir en coche esta mañana, la clave es extremar la precaución en tramos con niebla en la A-7 y prever más tiempo en el entorno de Torrevieja (N-332) y en las zonas con obras (A-31, A-7, AP-7 y CV-720).