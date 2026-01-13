Estas son las incidencias de tráfico hoy en la provincia de Alicante: cuidado con la niebla
Si vas a salir en coche esta mañana, la clave es extremar la precaución en tramos con niebla en la A-7 y prever más tiempo en el entorno de Torrevieja (N-332) y en las zonas con obras (A-31, A-7, AP-7 y CV-720)
La mañana de este martes, 13 de enero de 2026, arranca con 39 incidencias activas en 12 carreteras de la provincia de Alicante, según la última actualización disponible a las 09:50 horas en el parte de la DGT recopilado por IncidenciasTráfico.
Retenciones: atasco en la N-332 a su paso por Torrevieja
El punto más conflictivo a primera hora está en la N-332 en Torrevieja, con una retención por circulación que afecta a un tramo entre los kilómetros 54 y 57,75 y en ambos sentidos, lo que puede complicar los accesos y salidas de la ciudad y la movilidad en la zona.
Aviso meteorológico: niebla en la A-7 con visibilidad reducida
Otra de las incidencias destacadas de la mañana es la niebla en la A-7, con aviso por visibilidad reducida en un tramo que va desde el kilómetro 538 (El Salar) hasta el kilómetro 555 (Matanzas, ya en Murcia), afectando a ambos sentidos.
Accidentes y obstáculos: atención en AP-7, CV-905, CV-70 y N-332a
El parte también recoge varios obstáculos fijos asociados a siniestros o incidencias puntuales:
- AP-7 en Almoradí: obstáculo fijo por accidente en el km 750,759 (sentido creciente).
- CV-905 en Rojales: obstáculo fijo por accidente en el km 0,928 (sentido creciente).
- CV-70 en Benidorm: obstáculo fijo por accidente en el km 47,826 (sentido creciente).
- N-332a en Finestrat: obstáculo fijo por accidente en el km 143,55 (sentido creciente).
Además, hay múltiples avisos por obstáculo fijo en vías principales y secundarias (por ejemplo, A-31 en Monforte del Cid, A-70 en El Campello, N-340 en Torrellano, o N-332 en Santa Pola, entre otros).
Obras: carriles cerrados, estrechamientos y tráfico alternado
En paralelo, la DGT mantiene varias actuaciones por obras que pueden ralentizar la circulación:
- N-332 en Torre de la Horadada: obras con carril izquierdo cerrado (hasta el 14/01/2026 a las 06:00).
- A-31 a la altura de Alicante: obras con estrechamiento del carril derecho (hasta el 14/01/2026 a las 07:00).
- A-7 entre Redován y Parroquia de La Matanza: obras con corte móvil (hasta el 14/01/2026 a las 07:00).
- CV-720 (Parcent–Llosa de Camacho): obras con un solo carril y tráfico alternado (hasta el 16/01/2026 a las 13:00).
- A-7 en Castalla: obras con carril izquierdo cerrado (hasta hoy 13/01/2026 a las 14:30).
A estas se suman actuaciones de larga duración en la AP-7 por la zona de Agost y La Alcoraya, con avisos de carriles cerrados y, en algún caso, corte total y circulación en condiciones difíciles en tramos concretos.
Recomendación
Si vas a salir en coche esta mañana, la clave es extremar la precaución en tramos con niebla en la A-7 y prever más tiempo en el entorno de Torrevieja (N-332) y en las zonas con obras (A-31, A-7, AP-7 y CV-720).
