El tiempo en Alicante: la niebla marca el arranque de una jornada estable en la provincia

La provincia de Alicante encara este martes 13 de enero con un tiempo tranquilo y estable, marcado por la niebla y nubes altas y la ausencia de precipitaciones. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el día transcurrirá sin lluvias y con nubosidad variable, más abundante en algunos puntos del litoral sur, mientras que las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

El viento soplará flojo en general, con predominio de la componente oeste en el interior y de la sur en la costa, donde podrá notarse algo más durante algunos momentos de la jornada. En conjunto, se espera un martes apacible desde el punto de vista meteorológico.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este martes una jornada sin lluvias, con nubes altas que irán ganando presencia con el paso de las horas. Las temperaturas se mantienen en valores suaves para la época, con 8 ºC de mínima y 16 ºC de máxima, y un ambiente tranquilo marcado por viento flojo.

La niebla deja estampas invernales en la provincia de Alicante / Áxel Álvarez

El tiempo en Elche

En Elche, el cielo se mostrará nuboso durante gran parte del día, con momentos de mayor cobertura conforme avance la tarde. No se esperan precipitaciones y las temperaturas se moverán entre 7 ºC y 16 ºC, en una jornada estable y sin sobresaltos.

El tiempo en Benidorm

Benidorm encara el día con tiempo seco y un cielo cambiante, de poco nuboso por la mañana a más cubierto a partir del mediodía. No se descartan bancos de niebla en algunos tramos. Los termómetros marcarán entre 11 ºC y 16 ºC, con viento algo más perceptible que en el interior.

El tiempo en Elda

En Elda, el martes transcurrirá con nubes altas y ambiente frío a primera hora. La jornada será seca y tranquila, aunque al final del día podrían aparecer nieblas. Las temperaturas oscilarán entre 5 ºC de mínima y 16 ºC de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá uno de los cielos más cerrados de la provincia, con una jornada muy nubosa a cubierta y nieblas durante la segunda mitad del día. Aun así, no se esperan lluvias. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 7 ºC y 16 ºC, con viento flojo.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el día será estable, con alternancia de nubes altas y nubosidad variable. Las nieblas pueden hacer acto de presencia a primeras y últimas horas. Las temperaturas se moverán entre 7 ºC y 17 ºC, sin cambios destacados.

El tiempo en Alcoy

Alcoy repetirá un patrón típicamente invernal, con nubes altas, ambiente fresco por la mañana y ausencia de precipitaciones. Los termómetros marcarán entre 7 ºC y 17 ºC, en una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el martes se presenta sin lluvias, con nubes altas durante buena parte del día y claros a última hora. Las temperaturas seguirán siendo suaves para la costa, con valores entre 7 ºC y 17 ºC, y viento flojo de componente sur.