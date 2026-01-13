Más de cuatro mil pacientes encamados o dependientes precisan atención diaria por úlceras en Alicante

El tratamiento de las heridas crónicas, sobre todo de las úlceras por presión, es enormemente costoso para el sistema porque son muchos pacientes en la provincia, más de 4.000, los que necesitan diariamente atención por estas heridas en su domicilio, en residencias o en hospitales, sobre todo por úlceras. El coste de su tratamiento en la provincia cada año es de unos 20 millones de euros y afectan sobre todo a mayores encamados o dependientes.

Como ejemplo, la unidad especializada del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha aumentado un 50% su actividad en los últimos cinco años, pasando de atender solo en este centro a unos 300 pacientes a cerca de 450 personas con lesiones cutáneas complejas. Aproximadamente la mitad de estos son derivados desde Atención Primaria y la otra mitad proceden de distintos servicios hospitalarios.

Este dispositivo de Enfermería especializado en el campo de las heridas complejas inició su actividad en el año 2013 y fue uno de los primeros de estas características que se creó en la provincia de Alicante. Desde entonces, desarrolla su labor en coordinación con numerosos servicios y unidades del hospital, consolidándose como un referente en la atención de estas lesiones.

La unidad de heridas crónicas del Hospital Doctor Balmis de Alicante incrementa su actividad un 50 %

Cicatrización anómala

Según explica Isabel de Castro, responsable de la Unidad de Heridas Crónicas y supervisora de Enfermería de Otorrinolaringología y la Unidad de Corta Estancia del Hospital Doctor Balmis, “las heridas crónicas son lesiones tisulares cuyo proceso de cicatrización se prolonga de manera anómala. Se trata de un problema multifactorial que constituye un importante reto de salud pública, ya que disminuye la calidad de vida de quienes las padecen, provocando dolor, limitaciones e incluso aislamiento social”.

Aparte suponen un importante coste al sistema. Las úlceras crónicas suponen ya un 5% del gasto sanitario por el envejecimiento de la población y es una situación susceptible de agravarse. Un porcentaje muy alto de las úlceras de difícil cicatrización que se encuentran los enfermeros en su práctica diaria afecta a las extremidades inferiores y son en su mayoría de etiología venosa, es decir, las que se producen cuando las válvulas de las venas de las piernas no impulsan la sangre de nuevo hasta el corazón de forma adecuada.

A nivel hospitalario, un estudio muestra que las úlceras afectan a nueve de cada cien pacientes ingresados, independientemente de su edad y diagnóstico. De ellos, alrededor del 20 por ciento son menores de 65 años.

Muy frecuentes

Conforman un amplio espectro de lesiones, en función del agente causante, como pueden ser úlceras por presión, por humedad, heridas postquirúrgicas, tumorales, quemaduras, úlceras venosas, neuropáticas, etc.

Las úlceras por presión son muy frecuentes. "Afectan habitualmente a personas mayores, encamadas o dependientes, aunque también pueden aparecer en personas jóvenes con limitaciones de movilidad, como pacientes con paraplejia o tetraplejia”, añade la enfermera consultora en heridas.

Autonomía

El principal objetivo de este servicio es formar y asesorar a profesionales de Enfermería, pacientes y familiares sobre la prevención y el tratamiento de estas lesiones, favoreciendo la autonomía y mejorando la calidad de vida. Asimismo, trabaja en la protocolización de cuidados y en la unificación de criterios de actuación en todos los niveles asistenciales.

En esta línea, “hace tres años se creó la figura del referente de heridas en todos los centros de salud, lo que ha permitido estandarizar los cuidados y facilitar la derivación de pacientes desde Atención Primaria. Este año, además, se ha incorporado la figura del enfermero referente en consultas externas en aquellos servicios con mayor volumen de pacientes con heridas, como Patología Mamaria, Dermatología, Cirugía Plástica, Traumatología adulta e infantil, Cirugía General, Cirugía Vascular y Urología, entre otros”, detalla De Castro.

Punto de encuentro provincial

El Hospital Doctor Balmis ha organizado recientemente las "I Jornadas Provinciales sobre Tratamiento Integral de Lesiones Cutáneas". Un encuentro que nace con el propósito de ofrecer un espacio formativo común a nivel provincial en torno al cuidado integral de la piel, así como dar a conocer la experiencia y los trabajos de investigación que realiza el personal de Enfermería en este departamento a todos los profesionales de la provincia de Alicante, en un contexto de recientes incorporaciones en el personal de Enfermería.

"Hemos presentado casos complejos atendidos tanto en la unidad hospitalaria como en Atención Primaria y consultas externas. También se ha tratado el procedimiento de derivación, un aspecto clave porque acorta tiempos de espera al paciente y favorece la mejora de su calidad de vida. En definitiva, hemos querido poner en valor un problema tan prevalente, continuar formándonos y aprender de la experiencia compartida”, concluye De Castro.

Las enfermeras Yolanda Buades y Esperanza Posadas obtuvieron el premio a la mejor comunicación y la enfermera Mª Paz Chinchilla al mejor póster.