43 incidencias activas en 14 carreteras: así amanece el tráfico hoy en la provincia de Alicante

La red viaria de la provincia de Alicante registra 43 incidencias activas en 14 carreteras, según el parte publicado en IncidenciasTráfico.es con fuente de la DGT.

Las vías con más incidencias

Por volumen de avisos, las carreteras con más incidencias son la AP-7 (11), la A-7 (9), la N-332 (7), la A-31 (5) y la CV-720 (2).

Retenciones

La incidencia más destacada por tráfico lento a primera hora se sitúa en la N-332 a la altura de Torrevieja, con retención/congestión por circulación irregular entre los kilómetros 54 y 57,75, en ambos sentidos, activa desde las 09:27.

Obras con afecciones y cortes

El listado incluye varios avisos de obras y mantenimiento con restricciones:

En la N-332 (Torre de la Horadada) : obras en la mediana entre los km 43,3 y 42,7 , con carril izquierdo cerrado , previstas hasta el 16/01/2026 06:00 .

: obras en la entre los , con , previstas hasta el . En la AP-7 (Almoradí–Rojales) : obras entre los km 741 y 743 , con carril izquierdo cerrado , hasta hoy 14/01/2026 20:00 .

: obras entre los , con , hasta . En la AP-7 (Pilar de la Horadada–Torre de la Horadada) : obras en túnel entre los km 774 y 771 , con carril derecho cerrado , hasta hoy 14/01/2026 20:00 .

: obras en entre los , con , hasta . En la AP-7 (Orihuela Costa–Torre de la Horadada) : obras entre los km 765,9 y 771,2 , con carril izquierdo cerrado , hasta hoy 14/01/2026 20:00 .

: obras entre los , con , hasta . En la AP-7 (Boqueres–Mutxamel): obras entre los km 689,1 y 687, con carril derecho cerrado, hasta hoy 14/01/2026 15:00.

Además, figuran obras de larga duración en la AP-7 en el entorno de Agost/Alcoraya, incluyendo un aviso con circulación difícil y corte total (según el propio parte), con vigencia hasta 25/09/2026 23:00.

En la red secundaria, la CV-720 aparece con dos avisos de obras entre Llosa de Camacho y Parcent en ambos sentidos, con un solo carril y tráfico alternado, previstos hasta el 19/01/2026 19:00.

Por último, se mantiene una incidencia de obras con circulación interrumpida en la CV-868 (Parroquia de la Matanza), con corte total en el km 8,75 y ambos sentidos, activa desde 15/01/2025 15:14.

Obstáculos fijos y avisos puntuales

La relación de incidencias incluye numerosos avisos de “obstáculo fijo” en varias vías, con localización y punto kilométrico. Entre otros:

A-7 : obstáculo fijo en Alqueria Jorda (km 435,003) desde las 09:27 ; y en Moralet (km 488,027) desde las 08:48 .

: obstáculo fijo en desde las ; y en desde las . N-332 : obstáculo fijo en Sant Joan d’Alacant (km 114,104) desde las 09:25 ; y en El Campello en varios puntos ( km 119,382; 119,512; 120,664 ) con avisos entre las 09:14 y 09:21 .

: obstáculo fijo en desde las ; y en en varios puntos ( ) con avisos entre las . AP-7 : obstáculo fijo en Mutxamel (km 681,506) desde las 09:10 .

: obstáculo fijo en desde las . A-31 : obstáculos fijos en Villena (por ejemplo, km 181,284; 183,572; 184,867 ) y en Estación (La) (km 213,029) , con avisos activados entre las 08:09 y 09:10 .

: obstáculos fijos en (por ejemplo, ) y en , con avisos activados entre las . A-77 : obstáculo fijo en Font-Calent (km 0,522) desde las 08:53 .

: obstáculo fijo en desde las . EL-20 : obstáculo fijo en Altabix (km 1,632) desde las 09:22 .

: obstáculo fijo en desde las . N-332a : obstáculo fijo en Benissa (km 178,312) desde las 09:22 .

: obstáculo fijo en desde las . CV-941: obstáculo fijo en Orihuela Costa (km 3,939) desde las 09:21.

También consta un aviso de “obstáculo fijo por accidente” en la CV-799 (Villena, km 1,992), activo desde el 13/01/2026 22:02, y otro “obstáculo fijo por accidente” en la A-31 (Casas de Menor, km 178,309) desde las 08:34.