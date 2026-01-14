Alicante avanza en la creación de sombras en tres parques infantiles

Alicante busca crear nuevas sombras en distintos parques infantiles de la ciudad. El Ayuntamiento prepara la adjudicación del contrato para la instalación de toldos en zonas de juego de la plaza Florida Portazgo y las avenidad de Niza y Unicef. De esta manera, tras conocer las ofertas presentadas, el gobierno local espera materializar en las próximas semanas un servicio con el que tratará de mitigar la diferencia de hasta 11 grados entre las zonas situadas al sol y las que no lo están.

Este miércoles, la Mesa de Contratación del Consistorio ha conocido las ofertas al contrato para el "suministro con instalación de zonas de sombra en tres áreas infantiles de la ciudad", que admitió proposiciones hasta el pasado lunes, y que contaba con un presupuesto base de licitación cercano a los 220.000 euros. Tres empresas han pujado por hacerse con la adjudicación: Toldos L&L; Carpas Zaragoza y Mediterránea de Servicios 2018. Ahora, los técnicos municipales evaluarán la documentación aportada por las distintas mercantiles y propondrán a una de las compañías para colocar los sombrajes.

De acuerdo con el pliego de condiciones, las protecciones contra el sol se llevarán a cabo mediante carpas de lona tensada, con unas dimensiones de 15,4 x 11,5 metros cuadrados (avenida de Niza); de 17 x 24 (avenida Unicef); y un toldo triangular de 19 x 15 x 16, en el caso de la plaza de Florida Portazgo. Las instalaciones deberán contar con una altura mínima de cuatro metros en el caso de ambas vías y de ocho metros para el espacio público de La Florida. Además, para su sujección se contempla la excavación de huecos para la cimentación con bloques de hormigón, que deberán quedar ocultos y enterrados.

Detalles del diseño

En cuanto al color de las estructuras y las telas, se definirá por parte del responsable del contrato, de acuerdo con la carta de colores disponible en el mercado. Además, los equipamientos podrán ser desmontables a criterio municipal, durante los periodos de otoño e invierno, con el objetivo de que los toldos gocen de mayor durabilidad. Esa recogida deberá poder llevarse a cabo de una manera rápida y fácil, siendo posible para personal no técnico.

Para todo ello, el contratista dispondrá de un plazo máximo de tres meses, una vez se firme el acta de replanteo de las obras. Con este margen, los toldos podrían entrar en funcionamiento para finales de mayo, siempre que el procedimiento de adjudicación siga los cauces y plazos habituales.

Tal y como ya publicó INFORMACIÓN en un reportaje del pasado verano, la temperatura puede variar en más de diez grados en las zonas de juego infantil, en función de si el espacio se encuentra al sol o a la sombra. El 27 de julio de 2025, entre las 13:00 y las 14:15 horas, este diario pudo comprobar con un termómetro industrial los diferentes registros. En la avenida del Doctor Gadea, por ejemplo, la diferencia era de hasta 12 grados: mientras que en las partes soleadas se alcanzaban los 40 grados, en las zonas que no estaban expuestas directamente la temperatura no superaba los 28 grados. En la plaza de Calvo Sotelo, el aparato detectaba más de 43 grados en las áreas expuestas al sol, mientras que a la sombra no superaba los 27.

La medida se debe a un nuevo acuerdo entre el PP y Vox en el Ayuntamiento, que también incluye como exigencia de los ultras la colocación de un sistema similar en algunos de los principales viales comerciales de la ciudad como la avenida de la Constitución: una de las decisiones más esperadas por los comerciantes y vecinos de la zona, tras las quejas reiteradas desde la retirada de las melias en 2023. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, confirmó psoteriomente que estos sombrajes se instalarán exclusivamente durante los meses más calurosos del año.