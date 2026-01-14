El Colegio de Enfermería de Alicante considera que Sanidad descuida el control de la diabetes

El Colegio de Enfermería de Alicante quiere llamar la atención sobre el hecho de que la Conselleria de Sanidad "no está apostando actualmente en la Atención Primaria por la educación y el buen control de las enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes, al estar fomentando la implantación de las guías de intervención enfermera en procesos agudos". Esto supone, señalan desde la entidad, que el deseo de la administración sanitaria es que sus esfuerzos se dediquen ahora a los procesos agudos, no a la atención de las personas con patologías crónicas como la diabetes.

"Si ahora debemos actuar sobre los procesos agudos, sobre muchos de los cuales actuaban anteriormente otros profesionales, nos veremos obligados a dedicar menor tiempo a la cronicidad, menor tiempo para las personas con diabetes, por lo que podrá empeorar su salud", advierten.

El colectivo enfermero no entiend que el objetivo de la Conselleria de Sanidad con la Atención Primaria no sea la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, papel fundamental de la profesión de Enfermería, ya que "educa a las personas en estilos de vida saludables, previene enfermedades y proporciona herramientas para que individuos y comunidades controlen mejor su bienestar", prosiguen.

En tratamiento

Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad, en la Comunidad Valenciana hay aproximadamente 370.000 personas con tratamiento farmacológico por diabetes, de las cuales 1.021 son menores de 14 años con diabetes tipo 1. La prevalencia de la diabetes mellitus se sitúa en torno al 14 % de la población, siendo más del 90 % de los casos tipo 2, aunque los especialistas advierten de que la mitad de las personas afectadas lo desconocen.

A nivel nacional, la Federación Española de Diabetes indica que, en 2025, España cuenta con 5,1 millones de adultos de entre 20 y 79 años con diabetes, lo que supone una prevalencia estable del 14,1 %. Estos datos posicionan a nuestro país como el quinto de Europa con más prevalencia de diabetes, por detrás de Turquía, Rusia, Alemania e Italia.

En el mundo, la Federación Internacional de Diabetes estima que 589 millones de personas viven con esta enfermedad, y que el número continuará creciendo especialmente en los países con menos recursos.

Flora López Simarro, experta en diabetes / Rafa Arjones

Detección temprana

El Colegio de Enfermería sostiene que la detección temprana y la educación sanitaria son fundamentales para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones asociadas a la diabetes. En este sentido, las enfermeras y enfermeros desempeñan un papel esencial tanto en el acompañamiento de las personas que conviven con la enfermedad como en la promoción de hábitos saludables y el bienestar en todos los ámbitos de la vida.

Asimismo, se subraya que el bienestar de quienes conviven con diabetes debe contemplarse también en el ámbito laboral, promoviendo entornos inclusivos y saludables que favorezcan la igualdad de oportunidades y el cuidado integral de la salud física y emocional.

Estigmatización

Millones de personas con diabetes se enfrentan a retos diarios con una cautela constante y un esfuerzo adicional, lo que puede generar estigmatización, acoso y una sensación de desesperanza.

Actualmente, siete de cada diez personas con diabetes se encuentran en edad laboral activa, un 63% del colectivo afirma que el miedo a desarrollar complicaciones asociadas a la enfermedad afecta a su bienestar y un 28% encuentra difícil mantener una actitud positiva respecto a su condición, tal y como se muestra en datos de la International Diabetes Federation.

Desde el Colegio de Enfermería de Alicante se hace un llamamiento a la sociedad y, especialmente, al tejido empresarial y a las administraciones públicas, para que promuevan condiciones de trabajo que respeten las necesidades de las personas con diabetes, evitando el estigma y fomentando una cultura laboral basada en la salud y el bienestar.