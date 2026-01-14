Educación
Los desafíos de la crianza y los límites a los niños, a examen en Alicante
Tres expertas de la Asociación Infancias abordarán el 29 de enero las principales preocupaciones de las familias en la educación de sus hijos
Tres expertas darán las claves en Alicante de los desafíos y las oportunidades de la parentalidad el próximo 29 de enero. En un nuevo espacio de diálogo promovido por la Asociación Infancias, Montse Ángulo, enfermera y matrona; Mari Carmen Díez, maestra y psicopedagoga y Paloma Navarro, psiquiatra, responderán a las principales dudas y preocupaciones que tienen las familias a la hora de educar a sus hijos.
La cita, que arrancará a las 20 horas de forma online, abordará temáticas como la revolución interna que origina un bebé en sus padres; la educación desde el inicio, que todo importa en la crianza, ya que no es lo mismo hacer unas cosas u otras; el papel de padre, el papel de madre, el de hijo.
También se dará espacio a qué lugar se le da al juego, a los cuentos y pantallas y se debatirá sobre la importancia de poner límites a los niños, con afecto.
Desde 2018
El colectivo Infancias se origina en 2018, desde el deseo de salud y bienestar para la infancia, de un grupo de personas que trabajan en distintos ámbitos relativos a la primera etapa de la vida: psicólogos, maestros, trabajadores sociales, personal sanitario.
Una de sus últimas actividades ha sido enseñar a maestros y estudiantes de Magisterio de Uruguay las claves de lo que los niños aprenden jugando y de la importancia de darles paso a lo libre, porque si todo está dirigido acaban teniendo un rechazo y se les acaba frenando a la hora de desarrollar otros conocimientos que son propios de la edad que tienen.
