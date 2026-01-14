Los desafíos de la crianza y los límites a los niños, a examen en Alicante

Tres expertas darán las claves en Alicante de los desafíos y las oportunidades de la parentalidad el próximo 29 de enero. En un nuevo espacio de diálogo promovido por la Asociación Infancias, Montse Ángulo, enfermera y matrona; Mari Carmen Díez, maestra y psicopedagoga y Paloma Navarro, psiquiatra, responderán a las principales dudas y preocupaciones que tienen las familias a la hora de educar a sus hijos.

La cita, que arrancará a las 20 horas de forma online, abordará temáticas como la revolución interna que origina un bebé en sus padres; la educación desde el inicio, que todo importa en la crianza, ya que no es lo mismo hacer unas cosas u otras; el papel de padre, el papel de madre, el de hijo.

También se dará espacio a qué lugar se le da al juego, a los cuentos y pantallas y se debatirá sobre la importancia de poner límites a los niños, con afecto.

Un momento de la presentación de la asociación Infancias / INF

Desde 2018

El colectivo Infancias se origina en 2018, desde el deseo de salud y bienestar para la infancia, de un grupo de personas que trabajan en distintos ámbitos relativos a la primera etapa de la vida: psicólogos, maestros, trabajadores sociales, personal sanitario.

Una de sus últimas actividades ha sido enseñar a maestros y estudiantes de Magisterio de Uruguay las claves de lo que los niños aprenden jugando y de la importancia de darles paso a lo libre, porque si todo está dirigido acaban teniendo un rechazo y se les acaba frenando a la hora de desarrollar otros conocimientos que son propios de la edad que tienen.