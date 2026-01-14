Detenido un mando de la Policía Local de Alicante por presuntos malos tratos

Un intendente de la Policía Local de Alicante ha sido detenido por un presunto delito de malos tratos. El agente, denunciado en las dependencias de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, ha pasado la noche en el cuartel, a la espera de ser puesto a disposición judicial este mismo miércoles.

La denuncia, por un presunto caso de violencia de género, se ha dirigido contra F. A. por parte de su actual pareja, de la que se encuentra en proceso de divorcio desde hace varios meses. El intendente, que se encuentra además en un proceso de selección para promocionar a comisario por mejora de empleo, es el único mando de la policía que puede aspirar a dicha plaza, ya que el resto de agentes con su mismo cargo lo ostentan de forma interina y, por tanto, no optan al ascenso.

La detención se ha producido, además, a pocos días de zanjarse la comisión municipal para evaluar la situación actual de la Policía Local, en la que el intendente participó prestando testimonio de forma voluntaria en una de sus sesiones. Este jueves, los grupos municipales deben realizar sus aportaciones para la adopción de conclusiones por parte del organismo. En este contexto, Compromís ha solicitado ya "que se paralice, de manera inmediata, el proceso de selección y el posible nombramiento de F. A., dado que podría estar implicado en un presunto delito de violencia de género".

Además, los valencianistas exigen que "la apertura inmediata de un expediente de averiguación de hechos y que, como medida cautelar, se le retire el arma reglamentaria hasta que la justicia resuelva el caso, tal y como marca el protocolo", según ha señalado su portavoz, Rafa Mas. Una circunstancia que está previsto que se dé en las próximas horas, en cuanto la Guardia Civil notifique los hechos a la Policía Local de Alicante, ya que se trata de un trámite habitual.

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha rechazado pronunciarse sobre lo ocurrido: "Desde Vox no vamos a valorar esta cuestión, estrictamente personal y en la que debe prevalecer la presunción de inocencia, como en cualquier otro asunto penal". Sin embargo sí se ha manifestado sobre su repercusión en el cuerpo: "Es una pena que tengamos este tipo de noticias la semana de presentación de las conclusiones de la comisión sobre la situación de la Policía Local de Alicante que es, sin duda alguna, crítica. Los alicantinos merecen un servicio de policía eficiente y no raquítico, con servicios que se prestan tarde o, directamente, no se prestan y cuyo funcionamiento ordinario está sujeto a afinidades o enemistades personales, con falta de cerca de 200 agentes y una carencia inasumible de mandos intermedios.

También se han referido a lo ocurrido desde el PSOE, donde la concejala Victoria Melgosa ha señalado que "es un hecho muy grave que un intendente, que debe de velar por la seguridad de toda la ciudadanía, incluidas las víctimas de violencia machista, sea un presunto agresor". Al respecto, la edil socialista ha sostenido que "el alcalde debería apartarle del servicio hasta que se esclarezcan los hechos".

Condecoraciones

El intendente F. A. recibió en octubre de 2020 la medalla de la Cruz Blanca al mérito policial por su profesionalidad dedicación y compromiso con la seguridad en Alicante. Más tarde, en mayo de 2025, todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad la concesión de la cruz del mérito policial con distintivo rojo a favor del intendente ahora acusado de malos tratos, junto con otros agentes. En esa ocasión, el reconocimiento se llevó a cabo por el rescate de una persona del interior de la Pirotecnia Hermanos Sirvent, cuyo incendio causó la muerte de Pedro Luis Sirvent, así como por sus actuaciones en el interior de las instalaciones, permitiendo el desalojo del resto de ocupantes.

Al denunciado se le ha reconocido especialmente su labor en el control de actividades contra la salud pública, las fiestas ilegales y, en especial, en su lucha contra el botellón en Alicante. Concretamente, destacan los operativos que organizó con éxito en Santa Faz para luchar por combatir el consumo de alcohol en esta festividad, que prácticamente se ha erradicado.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)