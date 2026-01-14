El juzgado archiva la denuncia por violencia de género contra un mando de la Policía Local de Alicante: "Me han hundido la vida"

Ni la Fiscalía ni la jueza aprecian un delito de malos tratos en la denuncia contra un intendente de la Policía Local de Alicante. El juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer de Alicante ha decretado este miércoles el archivo de la causa contra el mando policial, que había sido denunciado por su expareja (de la que se encuentra en trámites de separación) un día antes. "Me han jodido la vida", ha señalado en declaraciones a INFORMACIÓN, instantes después de haber sido puesto en libertad.

La denuncia, por un presunto caso de violencia de género, se dirigió contra F. A. acusándole de malos tratos psíquicos y físicos de forma continuada durante cerca de 20 años de relación. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la magistrada han apreciado la existencia de dichos episodios de maltrato, acordando el sobreseimiento provisional de la causa y rechazando la orden de alejamiento reclamada por la denunciante. "Hace más de tres meses que no la he visto y la tengo bloqueada, no tiene ningún sentido", ha manifestado el mando a este diario.

"No existen testigos ni parte médico"

En este sentido, el juzgado ha dictado dos autos: uno en el que se ha decretado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a raíz de la denuncia; y un segundo en el que se rechazan las medidas de protección reclamadas por la denunciante, a las que se ha opuesto tanto la defensa del policía como la Fiscalía. El intendente, que se encuentra en estos momentos en un proceso de selección para promocionar a comisario por mejora de empleo, es el único mando de la policía que puede aspirar a dicha plaza, ya que el resto de agentes con su mismo cargo lo ostentan de forma interina y, por tanto, no optan al ascenso.

De acuerdo con la resolución, se considera que "no ha quedado acreditada la comisión del delito de malos tratos" y señala la magistrada que la denunciante "no ha sabido concretar hechos ni circunstancias" sobre las presuntas situaciones de maltrato, además que "no existen testigos ni parte médico alguno".

Julio Calero, concejal de Seguridad y comisario de la Policía Local en excedencia, aseguraba antes de conocer la decisión judicial que "el Ayuntamiento de Alicante no tiene conocimiento oficial de esos hechos ni de las actuaciones judiciales y policiales en relación con los mismos". En cualquier caso, ha apuntado el edil "cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado". Del mismo modo, el popular expresaba "el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible".

