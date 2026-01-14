El Laboratorio de Climatología de la UA lanza una advertencia para el fin de semana: “Cambio de tiempo a la vista”

La provincia de Alicante se asoma a un fin de semana con cambio de tiempo. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha alertado en sus redes de un escenario que suena a enero de estufa, peli y manta: descenso térmico claro, ambiente de pleno invierno y chubascos irregulares que podrían dejar incluso nieve en las sierras, si se confirman los mapas.

La clave, explican, está en el descuelgue de un embolsamiento de aire muy frío sobre España, una configuración que suele traducirse en descenso serio de las temperaturas y en precipitaciones a ratos, cambiantes y difíciles de afinar con muchos días de antelación.

Viernes: un frente con lluvias débiles o moderadas

El primer aviso llega el viernes, con el paso de un frente que podría dejar lluvias débiles o moderadas en la provincia alicantina. No sería el día más complicado, pero sí el que marca el inicio del cambio: se rompe la estabilidad y empieza a notarse el giro hacia un patrón más invernal.

La nieve corona Aitana el Día de Reyes: así se ve desde la playa del Postiguet de Alicante / Pilar Cortés

Sábado y domingo: aire polar, chubascos intermitentes y bajada de temperaturas

A partir del sábado, el Laboratorio de Climatología pone el foco en el plato fuerte: la llegada de aire muy frío que dejará un ambiente plenamente invernal, con chubascos irregulares e intermitentes durante el fin de semana.

En este tipo de situaciones, lo más probable es que el tiempo vaya a trompicones: ratos tranquilos, ratos de chubascos, y una sensación térmica más baja por el aire frío. Con el escenario actual, además, podría volver la nieve a las principales sierras, un punto que dependerá de cómo se terminen de ajustar temperaturas y precipitación.

Cambio de tiempo

El domingo puede cambiarlo todo: ¿borrasca en el Mediterráneo?

La mayor incertidumbre del pronóstico aparece a partir del domingo. Según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, podría formarse una borrasca en el Mediterráneo, cuya evolución será determinante para el tiempo en la provincia.

Si la borrasca se aproxima a nuestro entorno, aumentarían las precipitaciones y no se descarta nieve en las zonas de sierra. En cambio, si su trayectoria se mantiene más alejada, el episodio se traduciría principalmente en frío seco, con un descenso térmico acusado pero menos lluvia.

Por ahora, los expertos subrayan que los principales modelos muestran discrepancias, por lo que el escenario seguirá ajustándose en los próximos días. Lo que sí parece claro es la llegada de aire frío y un ambiente plenamente invernal, mientras que el alcance de las precipitaciones aún está por definir.

¿Y la nieve en Alicante?

El departamento de la UA apunta a que, con el escenario actual, podría volver a nevar en las principales sierras si se alinean frío y precipitación. Traducido a “plan de fin de semana”: si vas a zonas altas (Aitana, Mariola, Serrella…), conviene seguir actualizaciones porque el detalle de cota y dónde cae agua/nieve suele afinarse a pocas horas vista.