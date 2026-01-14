La eliminación del antiguo embarcadero enfada a pescadores de Agua Amarga en Alicante: “No tenemos dónde ir”

Un retiro que desaparece. El antiguo embarcadero de Agua Amarga, junto a la playa canina de la zona sur de Alicante, ya es historia. Con esta decisión, los pescadores aficionados que acudían con las barcas remolcadas en sus coches ya no tienen manera de introducir sus embarcaciones en el mar.

Esta actividad, practicada en la zona por personas que hacen de la pesca un retiro personal desde hace décadas, ya no se practica con la misma intensidad que anteriormente, cuando llegaban a concentrarse unas veinte personas. Actualmente los pescadores solo pueden acudir a pie y capturar animales desde la orilla, disminuyendo así su capacidad.

El antiguo embarcadero, junto a la playa para perros de Agua Amarga. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Uno de los que sigue acudiendo a la zona es José Antonio Sánchez. Al no disponer de barca, él puede continuar realizando su actividad en Agua Amarga como hasta ahora. Su furgoneta la aparca en el espacio habilitado y por las tardes intenta pescar, ahora en soledad. “Los compañeros que tienen barca ya no vienen”, lamenta, mientras destaca la captura de dorada, lubina y sargo en esta parte del mar. “La retirada del embarcadero ha influido mucho entre los compañeros”, añade.

José Luis Jiménez, vecino de la zona, explica que “la apertura de puertas puntual de la piscifactoría cercana” garantizaba capturas a los pescadores. Manuel Rodríguez, otra persona que frecuenta la playa, protesta porque “pretenden que se amarren los barcos por 400 euros al mes, y eso no se puede pagar”.

El embarcadero no acumulaba barcas, servía de acceso al mar y las embarcaciones se retiraban cuando los pescadores regresaban a sus casas, normalmente remolcándolas. Francisco Cuenca comenta que la alternativa que tienen es la playa del Carabassí, “bajo el faro de Santa Pola, aunque el suelo antes estaba liso para poder deslizar las barcas y ahora hay un gran socavón, además de grandes dificultades para aparcar si no se va a las 6 de la mañana”, lamenta este vecino de El Altet.

Por ello, Francisco Javier Alba se muestra disgustado. “No tenemos dónde ir. Los que tenemos una barca pequeña lo tenemos imposible en toda la provincia”. Además, compara esta situación con comunidades como Murcia o Cataluña, donde “sí que facilitan espacios”. A día de hoy, según su experiencia, “sólo ponen las cosas fáciles en Guardamar, pero pagando 20 euros para poder pescar”. Alba, vecino del barrio de la Florida, pronostica que “este verano habrá un problema y la gente protestará cuando vea que no hay embarcadero”.

En términos similares se explica otro aficionado a la pesca, Pascual Martínez. “Nos han dejado sin nada, nos han hecho polvo, somos simples jubilados que se distraen y nos han quitado una forma de vida”, critica. Este pescador, natural de Novelda, considera que “cada vez se puede pescar menos” y que las alternativas son la Vila Joiosa y Santa Pola, aunque “con muchas más dificultades”. “No hay derecho a que quiten los accesos, el amarre no nos lo podemos permitir, ahora mismo pago seguro por mi barca y casi no la puedo utilizar”.

Justificación

La razón de la retirada son las obras que se están llevando a cabo en la zona por parte de la Dirección General de Costas, organismo que forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Con la finalidad de llevar a cabo una “restauración ecológica del tramo costero del saladar de Agua Amarga", “se ha procedido a la demolición del embarcadero, que se encontraba en un estado de gran deterioro”, explican desde Subdelegación.

Un aficionado a la pesca sin barca se prepara para pescar en Agua Amarga. / Jose Navarro

Las mismas voces afirman que “la utilización del embarcadero provocaba la proliferación de vehículos y remolques con embarcaciones de forma incontrolada en el dominio público marítimo-terrestre para acceder al mismo”, y remarcan que esta actuación venía contemplada en el proyecto.

La rampa de lanzamiento estaba presente desde hacía décadas en la zona. Junto a ella se ubicaba un astillero que finalizó su práctica en los años setenta. El espacio que frecuentaban pescadores aficionados comenzó a ser intervenido por las obras en octubre para restaurar el cordón dunar del Saladar y devolver el valor ambiental al espacio. La intervención se extenderá, en el plazo de un año, desde la Cala de los Borrachos hasta el límite norte de Urbanova. La finalidad de la actuación es la protección y conservación medioambiental de la costa ante una fuerte presión antrópica a través de una adecuación del tramo para que los ciudadanos lo puedan disfrutar.