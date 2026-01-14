El Porrate de San Antón abre este viernes el calendario de las fiestas tradicionales de Alicante

Este viernes 16 de enero se abrirá el calendario de las seis fiestas tradicionales de Alicante con el pregón del Porrate de San Antón, que lo protagonizará la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, a las 21:00 en el Patio de Sol de la Plaza de Toros.

En este acto serán proclamadas Miriam Rodríguez Cremades y Anais Ibarra Lloria como Damas adulta e infantil de San Antón. Sus bandas llevarán el escudo de la Federación de Fiestas Tradicionales, presidida por Vicente Giner.

Las fiestas de San Antón se reanudarán en este barrio el sábado 17 de enero con la procesión a las 19:30, donde se ensalzará la imagen del Patrón sobre un trono que estrenará faldillas. El recorrido comenzará en la plaza del Hospital Viejo, ante la parroquia de la Misericordia, para continuar por la plaza Santa Teresa, calles Díaz Moreu, Empecinado, Trafalgar, plaza de la Misericordia, calles Cuesta de la Fábrica, Sevilla, San Carlos, Valencia y plaza del Hospital Viejo, donde concluirá.

La pirotecnia Hermanos Sirvent disparará un castillo de fuegos artificiales en la plaza de La Pipa al paso de la comitiva, y en ese momento se recordará a Pedro Luis Sirvent, fallecido el año pasado y quien se encargó de este disparo durante los últimos 30 años. También se lanzarán garbanzos a la imagen del patrón, como es tradición, y los asistentes recogerán siete de los que caigan y los guardarán para 2027 tras expresar sus mejores deseos para este 2026. Además, un pasacalle animará a los asistentes a la procesión.

Más actividades

Al día siguiente, el domingo 18 de enero, la Cuesta de la Fábrica será el escenario, otra vez, a partir de las 11:00, del Descenso de Galeras. La presidenta del Porrate, Rocío Beltri, apunta que “el trayecto estará adornado con banderitas de papel y el acto estará amenizado por la música de una colla de dolçainers y tabaleters”.

Descenso de Galeras de las fiestas de San Antón. / Alex Domínguez

El viernes día 23 se reanudarán las actividades con un concurso de paellas a las 12 del mediodía en la calle Sevilla, un concurso de disfraces en el Patio de Sol a las 19:00 y un pasacalle por el barrio. Por último, el domingo 25 de enero se celebrará la misa a las 9:30 en la parroquia de la Misericordia. Las costaleras llevarán la imagen de San Antón hacia la Plaza de Toros a las 10:15 y después de una exhibición ecuestre a las 10:30 comenzará, a las 12 del mediodía, la bendición de animales y el posterior concurso de mascotas, con el que finalizará la fiesta.

Calendario de festividades

Además de las fiestas de San Antón, el calendario de las fiestas tradicionales de este 2026 continuará con las Cruces de Mayo entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con las fiestas de Tabarca del 27 al 30 de junio y los días 15 y 16 de julio, las de San Gabriel entre el 22 y el 26 de julio, las de San Roque entre el 13 y el 16 de agosto y las del Raval Roig del 3 al 8 de septiembre.