Las profesoras de Alicante: en la diana de las faltas de respeto de los alumnos

"Un día les mandé recoger la basura que tiraron al suelo del patio, pero se negaron, tuve que pedir al jefe de estudios que viniera y a él sí que le obedecieron. Mandas algo y no te hacen caso. Si lo manda un hombre, sí", relata la profesora de un instituto de Alicante. Su caso no es aislado, las docentes se han colocado en la diana de los insultos y comentarios ofensivos que sufre el profesorado por parte del alumnado en la provincia y en el resto de la Comunidad Valenciana, según un informe del STEPV, que ha alertado de que ocho de cada diez profesores aseguran ser víctimas de agresiones en las aulas y de tener problemas con las familias.

"A mi compañera la llamaron 'nena' por el pasillo, acto seguido le abrieron un parte", cuenta otra profesora de Elche. Las profesionales de la enseñanza, sobre todo las que imparten clase en los institutos, se están encontrando con una tendencia de jóvenes más disruptivos, con más alumnos que no cumplen las normas e incluso, con grupos de alumnos que exaltan la masculinidad y que rechazan acatar las órdenes de las docentes. "Hay un alumnado más marginal que se mete con las profesoras por el mero hecho de ser mujeres", admite otra educadora de la provincia.

Un total de 400 profesores alicantinos y 1.388 de la Comunidad han participado en la encuesta realizada por STEs-Intersindical, organización de la que forma parte el STEPV. En ella, un casi siete de cada diez mujeres han manifestado su preocupación respecto a las faltas de respeto, frente a un 56% de los hombres. La falta de ayuda y protección es un motivo de preocupación para el 54% de las mujeres, mientras que solo un 39% lo ve como un motivo de inquietud.

Estas respuestas evidencian que son las profesoras las que más sufren estas situaciones de agresiones y, por lo tanto, las que sienten más desprotección institucional. Estas cifras han dado más argumentos al sindicato mayoritario de la enseñanza el la Comunidad Valenciana para criticar duramente que el reciente decreto de convivencia del Consell, que acaba de entrar en vigor para tratar de atajar los conflictos en las aulas, por haber eliminado las referencias y las medidas sobre la igualdad entre hombres y mujeres del anterior normativa del Botànic, como es el caso del Observatorio, un órgano consultivo formado por expertos para velar por la prevención de la violencia de género y la resolución pacífica de conflictos.

Docentes perciben que sus compañeros tienen más autoridad y que hay una exaltación de la masculinidad

Una profesora, en un centro educativo de la provincia / PILAR CORTES

Insultos, menosprecios y hasta golpes

Generalmente, los insultos y los menosprecios a la actividad docente son el tipo de ataque verbal más habitual que sufre el profesorado en las aulas, mientras que, físicamente ha habido casos de alumnos de tirarse encima de los profesores para golpearles, según Joan Miquel Tomàs, coordinador de salud laboral del STEPV.

El estudio también ha arrojado otro problema que sufre el colectivo: el 76,94 % del profesorado de la Comunidad se muestra de acuerdo con la afirmación de que están aumentando las agresiones verbales y/o físicas por parte de las familias. "Antes el docente tenía una autoridad reconocida y ahora es el niño el que siempre tiene razón para sus padres", señala Marc Candela, coordinador del sindicato.

Los datos han demostrado una realidad, que de cualquier manera, el STEPV rechaza que sea en estos momentos "alarmante", pero reconoce que genera preocupación por el incremento de conflictos y agresividad hacia los docentes.

El STEPV asegura que las familias son más agresivas con el profesorado y valoran menos su trabajo

Frente a ello, lo que más preocupa a los profesionales de la enseñanza de la provincia, según esta encuesta, es que la excesiva burocracia resta tiempo a la labor docente y que el salario no actual no es el adecuado. Más de un 95 % de los participantes han señalado estos dos motivos. Nueve de cada diez sostienen que las ratios actuales que tienen las aulas no permiten una atención adecuada para la diversidad del alumnado y el 88 % lamenta que la sociedad actual no valora su trabajo.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

A continuación, un 86 % de los docentes alicantinos encuestados coincide en que se están incrementando las agresiones verbales o físicas por parte del alumnado y un 84 % que el clima en las aulas es conflictivo o complicado. A estas inquietudes le siguen, por orden, que los profesores no se sienten respaldados por la Administración educativa, que la jornada laboral les genera problemas de conciliación laboral y de salud mental, que las agresiones verbales y físicas de las familias están aumentando, que la conselleria no apuesta por la educación pública frente a la privatización de la enseñanza y que carecen de los recursos adecuados (espacios, materiales y tecnología) para ofrecer una educación de calidad.

Con ello, el STEPV ha exigido a Educación la dotación de personal para atender y combatir los riesgos psicosociales derivados de la situación actual y ha destacado que los resultados de la encuesta coinciden plenamente con las reivindicaciones sindicales que han motivado las movilizaciones durante el pasado trimestre y la jornada de huelga del pasado 11 de diciembre: mejoras salariales, reducción de ratios y de burocracia, mejoras de las plantillas docentes y de las infraestructuras educativas.