Segunda huelga de médicos en Alicante: este ha sido el seguimiento

La provincia de Alicante afronta desde este miércoles la segunda huelga de médicos convocada en menos de un mes por la defensa de unas mejores condiciones laborales para los facultativos. El paro de 48 horas se ha iniciado con cifras de seguimiento muy dispares.

Según los organizadores, el sindicato médico Avanza Comunidad Valenciana, un 70 % de los profesionales se ha sumado a la movilización y se ha ausentado de sus puestos de trabajo, mientras que la Conselleria de Sanidad ha rebajado la cifra al 2, 2 % en la provincia y ha señalado que en la Comunidad Valenciana ha sido algo mayor, del 3,08 %, sin precisar, por el momento, si ha sido necesario cancelar de nuevo operaciones o consultas.

La Conselleria de Sanidad ha dictado unos servicios mínimos similares a los de los paros anteriores, que el sindicato Avanza Comunidad Valenciana ha tildado de "abusivos". En los hospitales son los propios de un domingo en salas de hospitalización, servicios centrales urgentes, quirófano de urgencias, y Urgencias, mientras que funcionarán como una jornada habitual los de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación.

Por su parte, los servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, oncología , unidad de hospitalización a domicilio, hospital de día, laboratorios, y área de imagen están al 50% y las consultas externas al 25%.

Carteles avisando de la huelga de médicos en el centro de salud San Blas, el mes pasado / Pilar Cortés

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC), Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y el CICU-SAMU funcionan como una jornada habitual; los centros de salud y consultorios auxiliares como un sábado; los de especialidades al 25% y la atención domiciliaria al 50 % de la jornada habitual.

El paro se produce, en plena temporada de gripe, y después de que el pasado mes de diciembre se convocara, por parte del Sindicato Médico, una huelga de cuatro días consecutivos que obligó a Sanidad a reprogramar 20.000 citas y consultas canceladas en la provincia de Alicante, y 60.000 en toda la Comunidad Valenciana en un sistema que de por sí ya está saturado. Además, unas 250 personas en la provincia que tenían una cirugía programada no pudieron pasar por el quirófano porque su cirujano o anestesista se sumó al paro.

Comunidades en huelga

Están llamados a secundar esta huelga, impulsada por la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que es un conjunto de entidades sindicales, un total de 175.000 profesionales de todo el país -dos de cada tres- en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias.

En la Comunidad Valenciana, el integrante de Apemyf es el Sindicato Médico Avanza, que afirma que se ha llegado a esta situación "tras años de sobrecarga asistencial, jornadas excesivas, falta de conciliación y una ausencia de diálogo real. Las promesas ya no bastan".

"Necesitamos compromisos verificables que garanticen una sanidad pública sostenible y condiciones laborales dignas para quienes la sostienen cada día. Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero cuando un compromiso es público, también lo es su cumplimiento", añaden.

Protesta de médicos ante el Hospital General de Alicante / Pilar Cortés

Reclamos

Entre sus reivindicaciones destacan un nuevo modelo de carrera profesional, abierto y con sistemas de homologación flexibles; el respeto a la singularidad del desempeño médico con una diferenciación retributiva clara entre los niveles A1 y A2; la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada; un incremento del 175 % en el pago de las guardias; el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra sufrida en 2010 y mejoras retributivas para los residentes.

Así, reclaman un Estatuto Médico y Facultativo propio, con negociación específica y capacidad real de acuerdo para el colectivo facultativo; límites efectivos de jornada, con descanso obligatorio garantizado y cumplimiento verificable, así como el pago "íntegro y justo de las horas de guardia, sin trampas de cómputo y retribución acorde a responsabilidad y nocturnidad/festivos".

Así como la clasificación profesional y reconocimiento retributivo que reflejen "formación, responsabilidad clínica y toma de decisiones" y "medidas urgentes de retención y cobertura de plazas (plantillas suficientes, reducción de sobrecarga y fin del "parche" permanente), para proteger la calidad asistencial y la seguridad del paciente".