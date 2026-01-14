El tiempo en Alicante: nubes altas y calma invernal en una jornada estable en la provincia
La Aemet prevé hoy temperaturas suaves para la época, con mínimas sin cambios y ligeras variaciones en las máximas
La provincia de Alicante afronta este miércoles 14 de enero de 2026 con una situación estable y sin precipitaciones, en un escenario típico de calma invernal: intervalos de nubes altas (cielo velado) y humedad elevada en zonas de costa y valles, con nieblas o brumas a primeras horas en puntos concretos. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas tendrán variaciones ligeras, sin sobresaltos.
El viento soplará flojo y de dirección variable, con predominio de la componente oeste, aunque en el litoral tenderá a entrar de componente este en las horas centrales, un giro que puede dejar una sensación algo más húmeda cerca del mar.
El tiempo en Alicante
Alicante capital arrancará el día con un ambiente húmedo y con niebla en las primeras horas, una situación que puede reducir puntualmente la visibilidad. Con el avance de la mañana, el cielo irá quedando velado por nubes altas, sin llegar a dejar un día gris ni cerrado. El ambiente será tranquilo y sin sobresaltos, con una sensación algo más húmeda cerca del mar. Las temperaturas oscilarán entre 8 ºC de mínima y 16 ºC de máxima.
El tiempo en Elche
En Elche el miércoles se presenta estable y sin lluvias, con un cielo dominado por nubes altas que dejarán una luz algo apagada, pero sin sensación de mal tiempo. Será un día cómodo para actividades al aire libre, con una atmósfera calmada y viento poco perceptible durante gran parte de la jornada. Los termómetros se moverán entre 6 ºC y 17 ºC.
El tiempo en Benidorm
Benidorm vivirá una jornada seca y apacible, con un amanecer algo más despejado y un cielo que se irá cubriendo de nubes altas conforme avance el día. No se esperan cambios bruscos ni fenómenos destacados, en un contexto muy típico de estabilidad invernal en la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 10 ºC y 16 ºC.
El tiempo en Elda
En Elda el contraste estará en el inicio del día: mañana fría, especialmente a primera hora, y un ambiente que se suavizará con rapidez conforme suban las temperaturas. El cielo permanecerá con nubes altas, dejando una sensación estable, aunque el viento del norte puede notarse algo más que en zonas costeras. Las temperaturas irán desde 4 ºC de mínima hasta 17 ºC de máxima.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja afronta un miércoles tranquilo, con un cielo velado por nubes altas y una humedad elevada que puede dejar un ambiente algo cargado al amanecer. A lo largo del día dominará la estabilidad, sin lluvias ni cambios relevantes. Las temperaturas se situarán entre 7 ºC y 16 ºC.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela el día comenzará con brumas matinales, propias de situaciones anticiclónicas, que se irán disipando con el paso de las horas. Después, el cielo quedará cubierto por nubes altas, con tendencia a abrir claros al final de la jornada. Los valores térmicos oscilarán entre 6 ºC y 17 ºC.
El tiempo en Alcoy
Alcoy tendrá un miércoles de ambiente invernal, con una mañana algo más despejada y la aparición de nubes altas a partir del mediodía. Será un día estable y seco, aunque con una sensación más fresca que en la costa, especialmente en las primeras horas. Las temperaturas se moverán entre 7 ºC y 16 ºC.
El tiempo en Dénia
En Dénia la jornada será estable y sin precipitaciones, con un cielo que alternará momentos de mayor claridad a primera hora con nubes altas durante el día. El ambiente será suave y tranquilo, con ligeros cambios en el viento que apenas alterarán la sensación térmica. Las temperaturas se mantendrán entre 8 ºC y 16 ºC.
