Vecinos de Alicante elevan al Síndic la queja por falta de médicos en San Gabriel

La desesperación que sufren los vecinos de San Gabriel por la saturación de su consultorio médico ha acabado con una nueva protesta en la calle y con otra queja formal al Síndic de Greuges. Las familias de este barrio de Alicante han elevado su denuncia por la insuficiente plantilla que tiene el centro sanitario compuesta por cuatro médicas de familia y un pediatra para atender a una población de entre 10.000 y 12.000 habitantes, ya que también tiene asignados parte de Gran Vía Sur y Urbanova.

La falta de medios está provocando, según ha denunciado la presidenta de la asociación vecinal, Paz Sotodosos, graves retrasos en la obtención de citas y una la sobrecarga asistencial, agravada en los últimos años, porque ya hay facultativos que tienen 1.700 pacientes de cupo, según la portavoz.

"Desde junio del año pasado no se puede pedir cita, ni para cambiarte la medicación. Abren una ventana de dos o tres citas al día", lamenta la representante de unos vecinos que se han propuesto seguir echándose a la calle una vez al mes hasta que sean escuchados y les proporcionen un quinto médico.

Vecinos de San Gabriel, con una pancarta en favor de más recursos para la Sanidad / Rafa Arjones

Abocados a ir a urgencias

A la falta de recursos médicos en este consultorio, se suma, según la queja presentada al Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana, "una grave carencia de atención pediátrica" en el centro de salud de Babel, centro de referencia del barrio. "La jubilación de dos profesionales de pediatría ha provocado una situación en la que no resulta posible obtener cita ordinaria con el pediatra, obligando a las familias a acudir de forma reiterada a los servicios de urgencias para la atención de patologías comunes en edad infantil", lamenta la presidenta de la asociación de vecinos.

Ante la persistencia del problema desde al menos 2020, unida a respuestas meramente formales por parte de la Conselleria de Sanidad, los vecinos han decidido aumentar su lucha para conseguir una ampliación de la plantilla, un segundo pediatra en el centro de salud de Babel y medidas organizativas que eviten la la derivación sistemática e innecesaria a los servicios de urgencias.