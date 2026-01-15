La Aemet alerta de un posible temporal con tormentas, crecidas e inundaciones en la costa mediterránea

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) ha emitido este 15 de enero una nota informativa alertando de un fuerte temporal mediterráneo que, previsiblemente, afectará el litoral de la Comunitat Valenciana -especialmente a la zona norte- a comienzos de la próxima semana. Según la previsión de la Aemet, y aunque aún pueden producirse cambios, este fin de semana Alicante capital ya empezaría a experimentar las primeras precipitaciones, especialmente intensas el sábado, cuando se esperan lluvias intensas con tormenta. Desde Aemet también han señalado que "dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días". Expertos en meteorología ubicados en la Vega Baja destacan que este temporal afectará de forma menos adversa a la provincia en comparación con el norte del territorio autonómico.

Según Aemet, "el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que acabará formando una borrasca sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana". Dicho de otra forma: las altas presiones en Europa y la entrada de aire frío en altura favorecen la formación de una dana, que podría descargar lluvias en la zona mediterránea.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología avisan de que, en combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, "lo que originará temporal marítimo y probables rachas muy fuertes, así como precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, especialmente en zonas del este y sur de Cataluña y de la Comunidad Valenciana".

Debido a ello es probable que puedan producirse daños en paseos marítimos, zonas del litoral y posibles caídas de ramas, árboles o elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado, por lo que es conveniente refugiarse o evitar el tránsito por lugares donde dichos objetos pudieran ceder ante el temporal. " Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", señalan desde Aemet.

Los días más fuertes

Según la nota informativa de Aemet, los días más fuertes de este episodio serán el lunes 19 y el martes 20 " cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al Archipiélago, con temporal en el mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales". Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en Cataluña y estas se irían desplazando a lo largo del martes hacia el valle del Ebro y la Comunitat Valenciana, también Baleares. "Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas", señalan. Por ello, el ayuntamiento de Alicante ya ha comenzado a limpiar el barranco de Agua Amarga ante el aviso por temporal.

¿Hasta cuándo?

El aviso señala que será a partir del miércoles 21 cuando es probable que las precipitaciones "pierdan intensidad y vayan remitiendo del área mediterránea, al igual que el temporal marítimo que irá amainando a lo largo del día".