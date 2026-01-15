Alicante bate un nuevo récord con el autobús: 23,5 millones de pasajeros en 2025 pese al recorte de frecuencia de paso

Alicante sigue sumando pasajeros al autobús urbano. El servicio de transporte público de la ciudad cerró este 2025 con 24.480.605 pasajeros, la cifra más alta registrada hasta ahora por el autobús urbano de la ciudad. El dato supone un incremento del 3,9 % y casi un millón de usuarios más que los 23.562.305 contabilizados en 2024, según el balance oficial del servicio hecho público en 2026 por el Ayuntamiento. Sin embargo, el récord se alcanza en un año marcado por reducciones de frecuencia de paso en varias líneas clave, aplicadas en pleno verano.

Y es que los datos de 2025 ponen de relieve que las líneas con mayor demanda del sistema siguen siendo también algunas de las que vieron reducida su frecuencia de paso el pasado mes de julio. En concreto, la línea 3 (Ciudad de Asís–Colonia Requena) volvió a ser la más utilizada del transporte urbano este año, con 5.031.773 pasajeros, seguida de la línea 1 (San Gabriel–Ciudad Elegida), que alcanzó 2.961.029 viajeros, y de la línea 2 (La Florida–Sagrada Familia), con 2.222.801 usuarios. Estas tres líneas concentraron el 42 % del total de los viajeros registrados en 2025.

Pese a este volumen de uso, las líneas 2 y 3 se vieron afectadas por la reducción de frecuencias aplicada por el Ayuntamiento en julio de 2025, junto a las líneas 6, 8 y 10, en pleno periodo estival. La reducción de frecuencias fue justificada por la Concejalía de Movilidad como un "ajuste técnico" vinculado a la ocupación real de las líneas durante el verano y a la gestión de la bolsa de kilómetros del contrato. Sin embargo, los datos anuales reflejan que el uso del autobús no solo no cayó, sino que siguió creciendo, incluso en aquellas líneas que concentran la mayor parte de la demanda y que realizan los recorridos más largos de la red.

Impulso de las nuevas líneas

El aumento global de pasajeros estuvo impulsado, en parte, por las tres nuevas líneas implantadas con el nuevo contrato del transporte público. La 07P (Avenida de Óscar Esplá–Polígonos industriales), la 14 (Gran Vía Sur–Avenida de Denia/Jesuitas) y la 28 (Hospital de San Juan–Camino del Faro) incrementaron su demanda conjunta en un 20,5 %, al pasar de 1.165.494 a 1.404.168 usuarios en un solo año.

La línea 14 fue la más utilizada de las nuevas incorporaciones, con 1.185.254 pasajeros, lo que supone un 21,8 % más de usuarios. La línea que conecta con los polígonos industriales creció un 15,4 %, hasta los 58.628 usuarios, mientras que la que enlaza el Hospital de Sant Joan con el Cabo de las Huertas aumentó su uso un 13 %, con 160.286 viajeros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Alicante a través de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano Vectalia MIA.

Aumento del transporte a demanda

El balance de 2025 también confirma el crecimiento del Transporte a Demanda (TAD) en las partidas rurales, un servicio operativo desde 2023 mediante reserva a través de una aplicación y prestado con taxis. Las seis líneas del TAD registraron un incremento del 53,7 %, al pasar de 15.656 a 24.066 pasajeros.

Los recorridos que integran este servicio son Alicante-Moralet (1), Alicante-Moralet-La Cañada-Alicante (2), Alicante-La Alcoraya-Rebolledo (3), Alicante-Salar-Fontcalent-Alicante (4), Alicante-Bacarot (5) y Villafranqueza-Tángel (6).

Transporte sin emisiones

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, señaló que Alicante "sigue a la cabeza en electromovilidad en la Comunidad Valenciana", con la renovación de la flota iniciada en 2024 y la electrificación de la mitad de los autobuses, un proceso que continuará en los próximos años hasta superar el 70 % de vehículos con etiqueta ECO y Cero Emisiones.

“Los alicantinos han vuelto a respaldar las constantes mejoras en este servicio esencial y cada vez tenemos más viajeros que hacen uso y disfrutan del incremento de líneas y de la calidad de los vehículos, así como de la idoneidad de los trayectos, que se adaptan a las necesidades de los alicantinos, y de la digitalización en la venta de abonos en el sistema TAM", destacó De Juan.

El concejal de Movilidad recalcó "las cifras confirman el acierto de nuestra firme apuesta por una movilidad sostenible y de mejora continua de la calidad del servicio en un año en el que hemos dado un gran salto hacia la digitalización de la venta de abonos dentro del sistema TAM y en la modernización de la flota de autobuses" Además, De Juan subrayó los resultados del TAD como reflejo de las mejoras acordadas en la Mesa de Transporte y ha incidido en la "importancia social y medioambiental" de estos datos récord, al favorecer la reducción del uso del vehículo privado y de las emisiones de CO2 en la ciudad.