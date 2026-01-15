Alicante evalúa la Limpieza: de las promesas del PP a la desconfianza de la oposición

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves la primera reunión de la comisión para auditar el actual servicio de limpieza y gestión de residuos, que se constituyó en diciembre de 2024. Una reunión en la que el gobierno popular ha tratado de resolver algunos interrogantes sobre el funcionamiento del contrato (como la obligación de contar con una app para teléfonos móviles) entre críticas de la oposición por los retrasos y los "incumplimientos" del pliego.

La primera objeción ha llegado de la mano de Compromís y ha sido, precisamente, sobre el funcionamiento de la propia comisión, que ha tardado casi 14 meses en convocarse. "Lo que es evidente, es evidente", ha respondido el presidente del órgano, Manuel Villar. A continuación, el portavoz de los valencianistas ha entregado una serie de preguntas al equipo de gobierno "de parte del comité de empresa".

Tras ello, el concejal del área, Rafael Alemañ ha pasado a responder preguntas registradas por la oposición respecto al funcionamiento del servicio. En este apartado, ha explicado que "el contratista tiene el compromiso de desarrollar una plataforma a la medida del Ayuntamiento" y, durante el plazo de dos años del que dispone para ello (y que ya se ha agotado), "se compromete a poner en funcionamiento otra aplicación 'estándar' para controlar las rutas, los GPS de los camiones, etcétera". Actualmente, según el edil popular, la plataforma "ya se ha instalado en los servidores municipales y está en fase de prueba para depurar los pequeños fallos".

También se ha consultado a Alemañ por la opinión de los vecinos sobre el funcionamiento del servicio. "No puedo dar información porque no está previsto implementar algún método para conocer el grado de satisfacción", ha respondido. No obstante, sí que ha anunciado el concejal de Limpieza que, en el mes de febrero, se implementará un módulo en la aplicación para poder advertir de la necesidad de recogida de enseres, un servicio que ya está disponible a través de otros canales como Whatsapp.

Tras ello, el gobierno popular ha emplazado a la oposición a registrar antes del próximo martes todas sus peticiones de documentación respecto al contrato, así como sus preguntas sobre el funcionamiento, ya que, por ahora, no se ha incluido en el expediente de la comisión la relativa a la gestión del vertedero: "No han podido. Ha sido por falta de medios humanos", ha explicado Villar. Finalmente, la comisión se ha zanjado sin acordar una fecha para la próxima reunión, pese a la insistencia de Compromís y EU-Podemos, que reclamaban dejar la cita fijada desde este mismo momento.

Pese a ello, Alemañ ya ha advertido de que los plazos estarán marcados por la carga de trabajo de los funcionarios y las prioridades del servicio: "Los servicios técnicos están desbordados. No digo que esta comisión no sea importante, pero es prioritario para la ciudad poner en marcha el plan de choque que va a redundar en facilitar que se cumplan los acuerdos entre el comité y la empresa, así como en desarrollar la licitación del Cetra", ha manifestado.

¿Falta personal?

En materia de personal, el edil de Limpieza ha insistido en que la plantilla necesaria para prestar el servicio en la ciudad se encuentra cubierta por completo. Después de que un informe municipal indicase que existía una diferencia de 100 trabajadores entre los contratados por la empresa responsable y los necesarios, el edil popular apunta que dicho documento no tiene en cuenta al personal eventual, por lo que el cupo estaría cubierto "al cien por cien".

Pese a que insiste el PP en que no es necesario un centenar de nuevos trabajadores, al mismo tiempo, los populares defienden la importancia de modificar el contrato para incluir, precisamente, esa cifra de empleados, tal y como anunció el alcalde, Luis Barcala. Una contratación que se llevará a cabo, ha explicado Villar, para dar cumplimiento a una sentencia de 2024 que impide que los trabajadores extiendan su jornada seis días a la semana, incorporando plantilla específica para sábados y domingos.

Sobre ello, la portavoz del PSOE, Ana Barceló ha apuntado que, en ese caso, "la conclusión es que el contrato no está bien dimensionado" y ha incidido en que, de acuerdo con las explicaciones del gobierno local, "la nueva contratación no servirá para ampliar el servicio, sino para cubrir estos días de acuerdo con la sentencia". El ejecutivo municipal, en cambio, insiste en que "las horas que hacen los trabajadores de fin de semana no se perderán, sino que pasarán a hacerlas entre semana" por lo que, según el vicealcalde, "la mejora se producirá con nuevos turnos en sábados y domingos".

