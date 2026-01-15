Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Alicante limpia el barranco de Agua Amarga ante posibles lluvias

El gobierno local lleva a cabo los trabajos de desbroce ordinarios, correspondientes a la temporada de invierno, retirando del cauce vegetación y acumulaciones de lodo

VÍDEO DE ARCHIVO | El Ayuntamiento de Alicante limpia los barrancos de la ciudad ante posibles danas

El Ayuntamiento de Alicante limpia los barrancos de la ciudad ante posibles danas, incluyendo también la desembocadura / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante vuelve a limpiar el cauce del barranco de Agua Amarga, ante posibles episodios meteorológicos adversos. Operarios del servicio de limpieza han eliminado el exceso de vegetación y la acumulación de lodos, que podrían resultar peligrosos en caso de que fuera necesario conducir agua acumulada hacia el mar.

Este mismo jueves, 15 de enero, se han llevado a cabo actuaciones de desbroce y limpieza en el tramo urbano del cauce, hasta el puente de la avenida de Elche. Unos trabajos, según fuentes municipales, programados para la temporada de invierno. Desde el Consistorio han recordado también que se trata de limpiezas que se ejecutan, como mínimo, dos veces al año, pero que su frecuencia puede verse incrementada siempre que sea necesario.

Cauces "en buenas condiciones"

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ, ya explicó tras la última limpieza que "el Ayuntamiento cumple con los barrancos, como no puede ser de otra manera y como se viene realizando dos veces al año, antes de primavera y antes de otoño, para mantener en buenas condiciones los cauces especialmente ante la posibilidad de que se produzcan lluvias fuertes".

El edil popular recordó los trabajos que se están llevando a cabo en Agua Amarga y reclamó la colaboración del Servicio Provincial de Costas: "Es vital que todas las administraciones hagamos lo que tenemos que hacer en este sentido, porque de esa responsabilidad y ese trabajo depende no lamentarnos después si se producen lluvias importantes al minimizar los posibles daños", ha señalado. Alemañ recordó que la limpieza de los tramos urbanos de los barrancos se realiza a través de la UTE Netial, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos.

