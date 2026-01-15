Unanimidad sobre la Policía Local de Alicante: el personal es "insuficiente" y está "desmotivado"

El Ayuntamiento de Alicante encara el cierre de la comisión sobre la situación de la Policía Local. Los grupos políticos han presentado este jueves sus conclusiones, a la espera de que se convoque la última cita del órgano, con una conclusión común: hay un claro déficit de personal.

La creación de la comisión se pactó en el pleno municipal en diciembre de 2024, aunque no fue constituida por el alcalde, Luis Barcala, hasta tres meses más tarde. Desde entonces, han comparecido en ella tanto el jefe de la Policía Local, José María Conesa, como distintos mandos, aclarando cuestiones sobre el funcionamiento interno del cuerpo y los problemas que atraviesa la plantilla, tras múltiples denuncias de los agentes por deficiencias laborales y de equipamiento.

Una vez concluidas las comparecencias, los grupos municipales han expuesto sus conclusiones sobre la situación que atraviesa la Policía Local de Alicante, con un único punto en el que coinciden tanto la izquierda como Vox: la necesidad de reforzar la plantilla ante la escasez de efectivos. En este sentido, el comisario principal (cuya jubilación forzosa está pendiente de resolución judicial) participó voluntariamente en la primera convocatoria de la comisión, tras remitir un informe de casi 500 páginas a la Corporación. Conesa lamentó que "falta gente, porque se han ido jubilando" y, sobre el número de agentes de los que dispone Alicante, señaló que "lo de la ratio por habitante no es algo a lo que la ley te obligue, sino que son consejos que se dan", sin embargo, reconoció que la ciudad "está por debajo de Elche, por ejemplo".

El PSOE propone un plan de mejora

Ahora, el PSOE ha presentado una batería de propuestas que incluyen un plan integral a cinco años vista para mejorar la Policía. Entre los objetivos de los socialistas: garantizar que se cubren las plazas necesarias, un calendario de renovación y mantenimiento de vehículos y la publicación de datos clave como las horas extra, los tiempos de respuesta, la formación realizada o el número de vehículos operativos en cada momento.

"Barcala ha gestionado la Policía Local sin planificación, a golpe de parche y de decisiones improvisadas, lo que ha provocado un déficit de personal, carencias de medios y una falta de previsión que hoy pagan tanto los agentes como la ciudadanía", ha manifestado el concejal del PSOE Miguel Castelló.

Vox lamenta la falta de "motivación"

Desde Vox, socio habitual del gobierno de Barcala, sostienen que la plantilla "padece de una preocupante y probada falta de organización interna", con una carencia "notoria" de mandos y de agentes. Una situación que, según los ultras, "ha extendido un sentimiento de falta de motivación alarmante e inasumible, casi de forma general" entre los efectivos.

Al mismo tiempo, los de Abascal consideran que existe "un déficit muy importante" en materia de formación, tanto en el ámbito operativo como en el jurídico. Además, aprecian una "profunda desconexión entre la plana de mandos y las distintas unidades, así como entre el propio cuerpo y la jefatura de la Policía". Todo ello, de acuerdo con Vox, se traduce "de manera grave" en una merma de la seguridad y los distintos servicios públicos que presta el cuerpo.

Compromís incide en la ratio de agentes

Por su parte, los valencianistas recuerdan que, de acuerdo con los estándares de seguridad fijados por la Federación Española de Municipios y Provincias (donde la ratio óptima es de 1,8 agentes por cada mil habitantes) Alicante tendría que disponer de una plantilla de cerca de 700 efectivos. Sin embargo, lamentan que la capital de la provincia no alcanza ni los 450 agentes en el cómputo global.

Además, la coalición señala que "el presupuesto resulta claramente insuficiente, hasta el punto de comprometer la prestación básica del servicio". Compromís aprecia que la dotación económica "es desproporcionada respecto a la población atendida, las competencias asumidas y los riesgos inherentes a la función policial", por lo que "se debería, además, convocar el Consejo de Policía de forma preceptiva por imperativo legal, a los efectos de estudiar las necesidades de la plantilla".

EU-Podemos rechaza la "privatización"

Al margen de la necesidad de contratar nuevos agentes, compartida por todos los grupos, EU-Podemos aboga por un cambio en el modelo policial, ya que el actual "centrado en las incidencias" resulta "insuficiente". La coalición de izquierdas pide potenciar "una Policía comunitaria y de proximidad, orientada a la prevención, la mediación y la convivencia". Para lograrlo, el portavoz de la formación, Manolo Copé, ve imprescindible una "reactivación real y prioritaria" de las brigadas de barrio.

Por otro lado, el edil progresista rechaza frontalmente uno de los últimos acuerdos entre el PP y Vox por el que se ha impulsado un contrato para que sea una empresa privada la que asuma la seguridad de diferentes dependencias municipales, permitiendo "liberar" agentes para patrullar las calles. "Supone una privatización encubierta de la seguridad pública, incompatible con un modelo de seguridad democrática", lamenta Copé.