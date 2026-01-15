¿Qué cualidades definirán a la próxima Bellea del Foc? El jurado desvela sus prioridades

Ilusión, amor por la Fiesta, pero también puntualidad y dedicación exclusiva. Estos son los requisitos que el jurado se ha marcado para elegir a la que será la Bellea del Foc de Alicante 2026 y sus damas de honor. Una condición que los nueve miembros que componen este órgano transmitieron este jueves a las 81 aspirantes a convertirse en las máximas representantes de la Fiesta en su primera toma de contacto, un encuentro que marca el inicio de meses intensos de actos, ensayos y convivencia, y que culminará con la gala de Elección el próximo 2 de mayo.

Desde la primera reunión, el objetivo del jurado quedó claro: determinar quién es la candidata mejor preparada para representar a la ciudad. Los miembros del jurado acudieron a la cita listos para evaluar aspectos que van más allá de la presencia o la sonrisa. La entrega, la disponibilidad, el respeto hacia la Fiesta y hacia las compañeras serán piezas fundamentales para formar parte de la corte de honor.

El presidente del jurado es Andrés Llorens, exconcejal del Ayuntamiento de Alicante y presidente de la Comisión Gestora entre 1996 y 1999. Su trayectoria combina experiencia política y un conocimiento profundo de las Hogueras, lo que le permite tener una visión completa sobre lo que se espera de la Bellea del Foc. Llorens afirma que no se trata de una sola cualidad: "La Bellea del Foc tiene que tener un cúmulo de cosas, no es una cosa sola, ni dos ni tres. Por eso la Federación ha conformado un jurado inmejorable: mis compañeros son belleas del Foc, damas del Foc, buenos comunicadores, artistas de Hogueras, foguerers… Todas estas cualidades conforman el equipo que buscamos en las chicas y lo que busca también la Federación".

Compromiso y entrega durante todo el año

Para el presidente del jurado, la disponibilidad y la entrega absoluta por la Fiesta son esenciales, pero las candidatas también deben ser capaces de adaptarse a cambios de agenda y de implicarse en cada actividad. No se trata solo de asistir a diferentes eventos, se espera un compromiso real con la Fiesta y con la ciudad durante todo el año. La puntualidad, la responsabilidad y la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos son aspectos que pesan tanto como la ilusión y el amor por las Hogueras para este jurado.

Otro aspecto clave que valora el jurado es la convivencia y el respeto entre las candidatas, junto con la alegría y la felicidad de las candidatas, que también son esenciales. "En la elección de la Bellea del Foc se están haciendo muy bien las cosas, se han seguido algunos parámetros de hace años, pero lo esencial es tratar bien a todas las candidatas, que tengan ilusión y que se esfuercen por entregarse a la Fiesta. La elección no será fácil, eso ya lo sabemos, pero lo más importante para nosotros es encontrar a siete mujeres que amen la Fiesta cada una a su manera", indicó Llorens.

Por su parte, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, remarcó la importancia de disposición de las candidatas en el proceso como un elemento fundamental. "Lo que le transmitimos al jurado es que encuentren siete chicas que se entreguen por Alicante durante el año de reinado, que estén contentas y que sean felices, eso es lo primordial. El jurado que hemos elegido es muy competente y cuenta con gente que es referente en el mundo de la Fiesta, esperamos que mantengan la ilusión de las 81 candidatas hasta llegar a la plaza de toros", señaló Olivares.

Un jurado con perfiles diversos

El jurado que elegirá a la Bellea del Foc adulta combina experiencia, conocimiento de la Fiesta y vinculación con la sociedad alicantina. Además de Andrés Llorens, forman parte Raquel Sánchez Martín, Bellea del Foc en 2011; Toñi Gómez Gomis, delegada de bellezas de la comisión Calderón de la Barca; Paloma Boix, concejala de Fiestas, Fallas y Cultura de Burriana; y Ramón Alonso Pérez, responsable de comunicación y relaciones institucionales de Coca-Cola. Cierra la lista Joaquín Rubio Yáñez, maestro mayor del gremio de artistas de fogueres.

A estos se suman los festeros elegidos por votación: Lali García, de Florida-Plaza de la Viña; María Dolores León García, de Monjas Santa Faz; y Susana Navarro, de Foguerer Carolines.

Con la vista en la plaza de toros

Tras esta primera toma de contacto con el jurado, comienza una intensa etapa de trabajo que se extenderá durante los próximos cuatro meses. A lo largo de este tiempo, los miembros de los jurados compartirán varias jornadas con las candidatas, con el objetivo de conocerlas en diferentes contextos y en profundidad. Para las aspirantes adultas, uno de los eventos clave será el viaje de las jornadas de convivencias a Toledo , previsto para los días 10 a 12 de abril de 2026. Las candidatas infantiles, por su parte, viajarán a Benidorm entre el 6 y el 7 de abril.

Estos viajes se complementarán con desayunos y otras actividades diseñadas para estrechar lazos y evaluar las habilidades de las candidatas en un ambiente distendido. El proceso se completará con la celebración de la Gala de Candidatas, que se llevará a cabo los días 24 (infantil) y 25 (adulta) de abril de 2026, aunque aún se está a la espera de que el Ayuntamiento de Alicante confirme si aceptará la propuesta de la Federació para celebrarla en la avenida de la Estación. Todos estos actos culminarán los días 1 y 2 de mayo con la gala de Elección de la Bellea del Foc que se celebrará en la plaza de toros.