Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana

Los directores de los centros educativos de la Comunidad Valenciana tendrán teléfonos móviles corporativos para gestionar avisos fuera del horario escolar, como puedan ser ante una posible dana, que obligue a cancelar las clases y a pedir a los profesores de que no se desplacen a sus puestos de trabajo o bien para comunicar cualquier otro asunto de índole laboral. Era una de las reivindicaciones que habían lanzado los equipos directivos a la Conselleria de Educación y que han acabado siendo escuchadas.

Según la presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adep-PV), Isabel Moreno, este es uno de los compromisos que ha adquirido la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, en la reunión mantenida este jueves con las cuatro de las principales asociaciones del sector educativo de la Comunidad: la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade Comunidad Valenciana), la Asociación de directores y directoras de Institutos de Educación Secundaria del País Valencià (Adies PV) y la Asociación de Directoras y Directores de Centros de Educación Especial Públicos (ADEEP).

Lejos de querer dar marcha atrás en el protocolo de emergencias para actuar ante fenómenos meteorológicos adversos, que ha entrado en vigor este curso y que ha generado una gran polémica por las sanciones previstas para el personal educativo en caso de incumplimientos y que contempla medidas de confinamiento, la responsable autonómica ha comunicado a los portavoces de los equipos directivos que los teléfonos ya han sido solicitados para facilitar la labor a los equipos directivos. Un instrumento de trabajo que reclamaban los profesionales para evitar tener que utilizar sus móviles personales muy a menudo.

Además, ha trasladado su intención de generar un grupo de trabajo "permanente" para establecer una "colaboración directa", según los directores, lo que ha sido muy bien recibido tras meses en los que el diálogo con el anterior conseller del área, José Antonio Rovira, no pasaba por su mejor momento.

Una maestra de primaria, junto con sus alumnos. / Ferran Nadeu

Burocracia

Otro de los gestos aplaudidos por los responsables de los centros educativos ha sido la predisposición de la consellera a que los colectivos de profesionales les puedan trasladar ideas o posibles soluciones para reducir la burocracia innecesaria que está sobrecargando a los centros y que es uno de los principales motivos de queja de los directores.

Con ello, la presidenta de Adep Pv ha valorado el clima cordial y el compromiso autonómico de recuperar el diálogo con las asociaciones de directores, mientras que desde Educación han trasladado la predisposición de la consellera para atender sus demandas y establecer un plan de trabajo dirigido a mejorar la calidad del sistema educativo en la Comunidad Valenciana.