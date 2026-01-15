Una fuga deja sin agua dos días a un colegio de Alicante

Una fuga ha dejado completamente sin servicio de agua al colegio San Blas de Alicante y ha provocado un caos para que los escolares y el personal pueda acudir al baño o incluso para el servicio de comedor. El centro educativo, con 450 niños y más de 40 trabajadores, lleva más de 24 horas sin suministro, después de que este miércoles, a las 13 horas, se tuviera que cortar el agua como consecuencia de una avería que afecta a todas las instalaciones.

Noticia en elaboración