Educación
Una fuga deja sin agua dos días a un colegio de Alicante
La falta de suministro ha generado dificultades para la actividad diaria del centro educativo
Una fuga ha dejado completamente sin servicio de agua al colegio San Blas de Alicante y ha provocado un caos para que los escolares y el personal pueda acudir al baño o incluso para el servicio de comedor. El centro educativo, con 450 niños y más de 40 trabajadores, lleva más de 24 horas sin suministro, después de que este miércoles, a las 13 horas, se tuviera que cortar el agua como consecuencia de una avería que afecta a todas las instalaciones.
Noticia en elaboración
