Llenar el carrito sigue vaciando la cartera: por qué la compra es cara en Alicante aunque baje la inflación

En un contexto económico donde los precios se mantienen en niveles elevados, hacer la compra sigue pesando en el bolsillo de los hogares en Alicante, reflejo de una tendencia generalizada en España. Aunque la inflación ha moderado su ritmo al cierre de 2025, los precios de los alimentos —principal componente de la cesta de la compra— continúan subiendo.

Inflación moderada, pero alimentos al alza

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inflación general en España se moderó hasta el 2,9 % interanual al cierre de 2025, en parte por la caída de los carburantes y otros bienes energéticos. Sin embargo, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron cerca de un 3 %, lo que influye directamente en el coste de la compra diaria de las familias.

En la provincia de Alicante, el índice de precios al consumo refleja tendencias similares: según los datos locales del IPC, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas mantiene un nivel superior al índice general, situándose por encima de otros sectores del consumo habitual.

Productos que más suben en la cesta de la compra

Aunque los datos específicos de Alicante por producto no siempre se desagregan localmente de forma inmediata, diversos informes de consumo a nivel nacional permiten identificar qué productos han experimentado las mayores subidas de precio en la cesta de la compra, y que se reflejan también en los supermercados de Alicante:

Huevos, café y carne

Huevos, café, chocolate y carne de vacuno disparan sus precios en lo que va de año / Europa Press

Según el INE, entre enero y noviembre de 2025, los huevos subieron alrededor de un 30 %, seguidos por el café (+17 %), la carne de vacuno (+15,6 %) y productos como el chocolate (+13,3 %) frente al año anterior.

Estos aumentos se imponen sobre productos básicos que forman parte del gasto diario de miles de hogares.

Frutas, verduras y productos frescos

Informes de organizaciones de consumidores como la OCU destacan que frutas de temporada y otros productos frescos han registrado subidas significativas, llegando incluso a superar el 30 % en ciertos casos (como plátanos o limones en períodos recientes), y los huevos se cuentan entre los que más encarecimiento acumulan.

Impacto en productos tradicionales

El turrón artesanal de Xixona afronta una campaña navideña "positiva" pese a un aumento de precios / Europa Press

En la provincia de Alicante se detectó también un importante encarecimiento de productos típicos de temporada: por ejemplo, el turrón alcanzó precios hasta un 16 % más altos en la pasada campaña navideña, debido al alza de ingredientes como la almendra y el huevo.

¿Qué supone para el bolsillo en Alicante?

En términos de coste de vida general, plataformas de comparación de precios sitúan en enero de 2026 un nivel de precios de alimentos y bienes de consumo en Alicante en línea con otras ciudades medianas españolas, con ciertos productos básicos más altos que hace un año.

La tendencia, aunque moderada a nivel macroeconómico, se traduce en que las familias destinan más presupuesto a productos esenciales, especialmente cuando se trata de alimentos frescos, carnes y productos de consumo diario.