Llenar el carrito sigue vaciando la cartera: por qué la compra es cara en Alicante aunque baje la inflación
Aunque el IPC se ha moderado, el precio de los alimentos sigue presionando el bolsillo de los hogares en Alicante.
Huevos, café, carne y productos frescos encabezan las subidas en la cesta, según los últimos datos oficiales y de consumo.
En un contexto económico donde los precios se mantienen en niveles elevados, hacer la compra sigue pesando en el bolsillo de los hogares en Alicante, reflejo de una tendencia generalizada en España. Aunque la inflación ha moderado su ritmo al cierre de 2025, los precios de los alimentos —principal componente de la cesta de la compra— continúan subiendo.
Inflación moderada, pero alimentos al alza
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la inflación general en España se moderó hasta el 2,9 % interanual al cierre de 2025, en parte por la caída de los carburantes y otros bienes energéticos. Sin embargo, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas subieron cerca de un 3 %, lo que influye directamente en el coste de la compra diaria de las familias.
En la provincia de Alicante, el índice de precios al consumo refleja tendencias similares: según los datos locales del IPC, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas mantiene un nivel superior al índice general, situándose por encima de otros sectores del consumo habitual.
Productos que más suben en la cesta de la compra
Aunque los datos específicos de Alicante por producto no siempre se desagregan localmente de forma inmediata, diversos informes de consumo a nivel nacional permiten identificar qué productos han experimentado las mayores subidas de precio en la cesta de la compra, y que se reflejan también en los supermercados de Alicante:
Huevos, café y carne
Según el INE, entre enero y noviembre de 2025, los huevos subieron alrededor de un 30 %, seguidos por el café (+17 %), la carne de vacuno (+15,6 %) y productos como el chocolate (+13,3 %) frente al año anterior.
Estos aumentos se imponen sobre productos básicos que forman parte del gasto diario de miles de hogares.
Frutas, verduras y productos frescos
Informes de organizaciones de consumidores como la OCU destacan que frutas de temporada y otros productos frescos han registrado subidas significativas, llegando incluso a superar el 30 % en ciertos casos (como plátanos o limones en períodos recientes), y los huevos se cuentan entre los que más encarecimiento acumulan.
Impacto en productos tradicionales
En la provincia de Alicante se detectó también un importante encarecimiento de productos típicos de temporada: por ejemplo, el turrón alcanzó precios hasta un 16 % más altos en la pasada campaña navideña, debido al alza de ingredientes como la almendra y el huevo.
¿Qué supone para el bolsillo en Alicante?
En términos de coste de vida general, plataformas de comparación de precios sitúan en enero de 2026 un nivel de precios de alimentos y bienes de consumo en Alicante en línea con otras ciudades medianas españolas, con ciertos productos básicos más altos que hace un año.
La tendencia, aunque moderada a nivel macroeconómico, se traduce en que las familias destinan más presupuesto a productos esenciales, especialmente cuando se trata de alimentos frescos, carnes y productos de consumo diario.
Qué productos vigilar esta semana en el súper
1) Huevos
Han sido de los que más han subido en el último año (alrededor del +30% en el acumulado citado para 2025).
2) Café
Otro de los productos con encarecimientos destacados (en torno al +17% en 2025, según el mismo análisis).
3) Carne de vacuno
Figura entre los alimentos que más han repuntado (aprox. +15,6%).
4) Chocolate
También aparece entre los productos con subida notable (aprox. +13,3%).
5) Frutas y verduras frescas (según temporada)
Los informes de organizaciones de consumidores señalan subidas fuertes en ciertos frescos (con picos superiores al 30% en algunos casos, como plátanos o limones en periodos recientes).
6) Aceite de oliva
Sigue siendo uno de los productos “termómetro” del gasto: FACUA publica un seguimiento diario con precios en cadenas como DIA, Mercadona y Carrefour.
7) Productos de temporada con ingredientes al alza (caso turrón)
En la última campaña navideña se informó de un encarecimiento de hasta el 16% por la subida de ingredientes como almendra y huevo.
Pista rápida para ahorrar (sin cambiar de menú)
Cuando estos productos se encarecen, suele notarse antes en formatos pequeños (tabletas, paquetes de 250 g, bandejas) que en formatos familiares.
