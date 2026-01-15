Oportunidad en Alicante: se vende un piso de tres dormitorios en La Florida por menos de 150.000 euros

El mercado inmobiliario en la provincia de Alicante continúa ofreciendo oportunidades interesantes para quienes buscan su primera vivienda, un hogar familiar o una inversión rentable. En este contexto, destacan dos propiedades que combinan ubicación, funcionalidad y precio ajustado: un piso de tres dormitorios en el barrio de La Florida-Ciudad de Asís, en Alicante capital, y un apartamento cercano a la Playa del Cura, en Torrevieja, ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutar de estancias vacacionales.

Un piso funcional y versátil en el corazón de La Florida por 149.900 euros

Salón piso en La Florida Ciudad de Asís (Alicante) / Tucasa.com

Situada en la Plaza La Viña, esta vivienda se encuentra en una tercera planta real de un edificio sin ascensor, con escaleras amplias y de fácil acceso, lo que incluso abre la posibilidad de instalar ascensor en el futuro. El piso cuenta con 80 metros cuadrados construidos distribuidos en tres habitaciones dobles y un baño completo con plato de ducha.

Dos de los dormitorios están integrados en el espacio del salón, lo que aporta versatilidad y permite adaptar la vivienda a distintas necesidades familiares o de uso. El salón dispone de aire acondicionado tipo split, garantizando confort durante todo el año. La cocina es independiente, equipada con galería y puerta corredera, con la opción de abrirla al salón para crear un espacio más diáfano y moderno.

La vivienda se entrega completamente amueblada y con electrodomésticos, lista para entrar a vivir o para destinarla al alquiler desde el primer día. Sus suelos de plaqueta, ventanas de aluminio y puerta de seguridad completan una oferta especialmente atractiva en uno de los barrios más consolidados y prácticos de Alicante, rodeado de supermercados, colegios, centros de salud, transporte público y comercios de proximidad.

Torrevieja: vivir o invertir a pocos pasos del mar por 137.900 euros

Piso en Playa del Cura (Torrevieja) / Tucasa.com

La segunda propiedad se sitúa en una de las zonas más demandadas de Torrevieja, a tan solo cuatro calles de la Playa del Cura. Se trata de un apartamento de 58 metros cuadrados en buen estado, ubicado en una tercera planta con ascensor dentro de un edificio que cuenta con piscina comunitaria.

La vivienda dispone de dos dormitorios, uno de ellos exterior, una cocina americana con ventana, un baño completo también con ventilación natural y una terraza ideal para disfrutar del clima mediterráneo. Su orientación norte favorece una temperatura agradable durante gran parte del año.

Rodeado de todos los servicios necesarios —supermercados, farmacias, restaurantes y transporte público— este apartamento se presenta como una opción cómoda y funcional tanto para residencia habitual como para segunda vivienda o inversión turística.

Dos inmuebles diferentes, pero con un atractivo común: una excelente relación entre ubicación, prestaciones y precio. Mientras el piso de La Florida ofrece espacio, servicios y vida de barrio en Alicante capital, el apartamento de Torrevieja apuesta por la cercanía al mar y el potencial vacacional. En un mercado cada vez más competitivo, estas oportunidades demuestran que aún es posible encontrar viviendas bien situadas y por debajo de los 150.000 euros en la provincia de Alicante.