Las ópticas que se suman en Alicante a las ayudas del plan VEO para mejorar la salud visual infantil

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas, ha puesto en marcha el plan VEO para contribuir a reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a una correcta salud visual en la infancia y la adolescencia.

Este plan ofrece ayudas directas de hasta 100 euros por beneficiario para la adquisición de gafas graduadas, lentes oftálmicas y lentes de contacto destinadas a menores de hasta 16 años inclusive. “En estudios preliminares se ha comprobado que el 84 % de los estudiantes a los que se corrigió la visión, principalmente mediante gafas graduadas, mejoró más de 20 puntos percentiles en pruebas de rendimiento académico. La corrección visual no solo mejora la calidad de la visión, sino que también favorece una mayor concentración y una mejor disposición para el aprendizaje”, destaca Andrés Gené, presidente del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunidad Valenciana.

Cobertura

Para facilitar el acceso a estas ayudas, 800 ópticas y 1.700 ópticos-optometristas de la Comunidad Valenciana se han adherido a este plan, garantizando una amplia cobertura y así facilitando que el mayor número de familias se beneficien del programa. En la provincia de Alicante son 324 ópticas y 680 ópticos-optometristas

“La detección y el tratamiento precoz de los problemas visuales son fundamentales. Revisar la visión de los niños de forma periódica es una inversión directa en su desarrollo, su bienestar y su futuro académico”, añade Gené.

Los establecimientos y profesionales adheridos pueden localizarse a través del buscador habilitado por el Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas: planveo.cgcoo.es/buscador/ .

Una necesidad de salud pública

Uno de cada diez menores presenta problemas de visión no corregidos por motivos económicos que pueden repercutir negativamente en el aprendizaje, la autoestima y la vida diaria de niños y adolescentes. “Entre las consecuencias más frecuentes provocadas por déficits visuales no detectados a tiempo se encuentran las molestias oculares, los dolores de cabeza, la disminución de la agudeza visual, la ambliopía (conocida como ojo vago) y, en muchos casos, un bajo rendimiento académico”, explica el presidente del Colegio de Ópticos.

La aplicación de políticas como el plan VEO permiten abordar la brecha de rendimiento académico asociada a déficits visuales no corregidos y avanzar hacia el objetivo de garantizar una visión saludable para cada niño. “Durante el aprendizaje escolar, la visión es el sentido más utilizado para la recepción de información. En la infancia, además, el sistema visual se encuentra en pleno proceso de maduración, por lo que su correcto funcionamiento es esencial para un adecuado procesamiento visual y, en consecuencia, para un aprendizaje eficaz”, señala Gené.

Redacción

Subvención

La ayuda económica contempla una subvención máxima de 100 euros (IVA incluido) por beneficiario.

Los sistemas de ayuda visual financiables son:

• Montura básica con lentes graduadas orgánicas con tratamiento antirreflejante.

• Lentes graduadas orgánicas con tratamiento antirreflejante.

• Lentes de contacto (hidrofílicas o gas permeable), junto con la solución de mantenimiento necesaria para un año de uso (365 días).

Los actos profesionales, como la graduación, el asesoramiento sanitario u otros servicios optométricos u oftalmológicos, no están incluidos en la subvención y deberán ser abonados por el beneficiario.

La adquisición de los productos subvencionados deberá realizarse de forma presencial, no estando permitida la compra a distancia, en uno de los establecimientos sanitarios de óptica adheridos al plan VEO.

Recetas o prescripciones válidas

Los menores de cinco años que accedan por primera vez al plan VEO, deberán contar con una prescripción del problema de refracción emitida por profesionales de oftalmología u óptica-optometría del Sistema Nacional de Salud; o bien por profesionales de oftalmología u óptica-optometría de un servicio de oftalmología del sistema privado, o del servicio en el que preste servicio según el caso.

Los mayores de seis años, además de las opciones anteriores, podrá ser con una prescripción emitida por un óptico-optometrista de un establecimiento sanitario de óptica adherido al plan VEO.