La Policía Nacional celebra en Alicante su 202 aniversario y entrega más de 30 distinciones

La Policía Nacional ha celebrado en Alicante este jueves su 202 aniversario con un solemne acto en el que han sido entregadas 32 condecoraciones y diplomas a policías en activo y jubilados.

El acto se ha celebrado en el auditorio de la Fundación Mediterráneo en Alicante y junto al comisario jefe provincial, Manuel Lafuente, han estado presentes todos los jefes de las diferentes comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Alicante, así como diferentes autoridades, entre ellas el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

El comisario jefe provincial ha resaltado que la Policía Nacional, después de 202 años de su fundación, es actualmente una gran organización "formada por más de 70.000 hombres y mujeres, rejuvenecida, igualitaria, moderna, especializada y preparada para afrontar retos cada vez más complejos".

Lafuente ha indicado la necesidad de una formación continua para ser policía y ha precisado que el futuro "nos plantea desafíos complejos, nuevas formas de delincuencia, cambios sociales acelerados y amenazas híbridas". El máximo responsable policial en Alicante ha reconocido la importancia de la tecnología como herramienta fundamental para el trabajo, pero ha advertido que "nunca sustituirá al criterio, a la ética, ni a la vocación de servicio de la persona".

Por eso, el policía del futuro deber ser "un profesional altamente cualificado, pero también cercano, empático y firme en sus valores", ha añadido Lafuente.

Distinciones

El comisario jefe provincial se ha referido también a todos los policías homenajeados en el acto y ha señalado que no son solo premios individuales, "son un reflejo del trabajo en equipo y la excelencia profesional". Lafuente ha concluido su intervención afirmando que la Policía Nacional deberá seguir siendo "ejemplo de profesionalidad, cercanía, integridad y lealtad constitucional".

El subdelegado del Gobierno en Alicante también ha intervenido en el acto para reconocer la labor "eficaz y decisiva" de la Policía y ha destacado su "alto nivel de especialización" y su papel estratégico en la lucha contra la delincuencia. Nieves ha realizado un repaso por varias actuaciones realizadas en el último año por los agentes de las comisarías de las siete ciudades donde presta servicio la Policía Nacional y se ha referido también al importante papel de la mujer en el Cuerpo aportando talento.