Segundo día consecutivo de huelga de médicos: así han respondido los facultativos de Alicante

La sanidad alicantina afronta este jueves la segunda jornada consecutiva de huelga convocada por el sindicato médico Avanza Comunidad Valenciana en demanda de unas mejores condiciones laborales para los facultativos. Este paro de 48 horas es el segundo que realiza la profesión en menos de un mes y el cuarto en poco más de medio año tras los celebrados en junio, octubre y diciembre, aunque todos estos fueron convocados por el Sindicato Médico CESMCV.

Según los convocantes, entre un 60 y 65 % de los profesionales se ha sumado a la movilización y se han ausentado de sus puestos de trabajo, algo menos que el primer día de paro mientras que la Conselleria de Sanidad lo cifra en el 2,71 % en la provincia de Alicante, sin precisar si ha sido necesario cancelar de nuevo operaciones o consultas. En la Comunidad Valenciana en general lo elevan al 3,63 %.

Hospitales públicos

Desde Avanza Comunidad Valenciana aseguran que se han suspendido quirófanos en todos los hospitales públicos, aunque las direcciones han agrupado a los médicos que no estaban de huelga para que siguieran operando y cerrar de este modo el menor número posible de quirófanos. Algo que la entidad comprende puesto que "tampoco se trata de fastidiar a la población".

En los centros de salud el seguimiento, añaden las mismas fuentes, es muy desigual por los "elevados servicios mínimos". A las puertas de uno de ellos, el de Ciudad Jardín de Alicante, pacientes han criticado que se permita coger cita para un día de huelga de médicos, cuyo derecho a la misma reconocen, pero consideran que se deberían cerrar agendas cuando paren los facultativos para evitarles ir al médico y que no esté.

La Conselleria de Sanidad ha dictado unos servicios mínimos similares a los de los paros anteriores, que el sindicato convocante ha tildado de "abusivos". En los hospitales son los propios de un domingo en salas de hospitalización, servicios centrales urgentes, quirófano de urgencias, y Urgencias, mientras que funcionarán como una jornada habitual los de Diálisis, Radioterapia, UCI y Unidades de Reanimación.

Por su parte, los servicios de farmacia hospitalaria, quirófanos programados, oncología , unidad de hospitalización a domicilio, hospital de día, laboratorios, y área de imagen están al 50% y las consultas externas al 25%.

Centros de salud

Los Puntos de Atención Continuada de Primaria (PAC), Puntos de Atención Sanitaria (PAS) y el CICU-SAMU funcionan como una jornada habitual; los centros de salud y consultorios auxiliares como un sábado; los de especialidades al 25% y la atención domiciliaria al 50 % de la jornada habitual.

El paro coincide con la temporada de gripe, y después de que el pasado mes de diciembre se convocara, por parte del Sindicato Médico, una huelga de cuatro días consecutivos que obligó a Sanidad a reprogramar 20.000 citas y consultas canceladas en la provincia de Alicante, y 60.000 en toda la Comunidad Valenciana en un sistema de por sí saturado. Además, unas 250 personas en la provincia que tenían una cirugía programada no pudieron pasar por el quirófano porque su cirujano o anestesista se sumó al paro.

Comunidades en huelga

Están llamados a secundar esta huelga, impulsada por la Agrupación Por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que es un conjunto de entidades sindicales, un total de 175.000 profesionales de todo el país -dos de cada tres- en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Asturias.

En la Comunidad Valenciana, el integrante de Apemyf es el Sindicato Médico Avanza, que afirma que se ha llegado a esta situación "tras años de sobrecarga asistencial, jornadas excesivas, falta de conciliación y una ausencia de diálogo real. Las promesas ya no bastan".

"Necesitamos compromisos verificables que garanticen una sanidad pública sostenible y condiciones laborales dignas para quienes la sostienen cada día. Seguimos tendiendo la mano al diálogo, pero cuando un compromiso es público, también lo es su cumplimiento", añaden.